Prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, îl laudă pe George Simion pentru strategia politică a AUR. Social-democratul spune că liderul formațiunii „a înțeles mai bine decât au reușit alții cum stă treaba cu politica în România” și susține că AUR nu intenționează să intre la guvernare până în 2028.

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședintele PSD Foto: Adevărul

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, a făcut declarațiile joi, 3 septembrie, la „Interviurile Adevărul”. Acesta a explicat și de ce consideră că formațiunea condusă de George Simion preferă, cel puțin deocamdată, să rămână în afara guvernării.

„AUR-ul nu vrea la guvernare. AUR sau Simion a înțeles mai bine decât a reușit să înțeleagă alții cam cum stă treaba asta cu politica în România. Drept pentru care și face joaca asta, joacă pe marea majoritate în momentul de față. De ce spun lucrul acesta? AUR până în 2028 cel puțin nu va vrea la guvernare. De ce? Se va expune. Va arăta de ce este capabil. Nu de multe”, a declarat prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, la „Interviurile Adevărul”.

Ionuț Pucheanu, avertisment dur pentru PSD despre USR

Pucheanu a avertizat că o eventuală colaborare pe viitor între USR și PSD va provoca nemulțumiri puternice în rândul membrilor social-democrați.

„Dacă partidul ăsta din care eu fac parte mai vrea să supraviețuiască, dacă se mai asociază o singură dată în istoria actuală, modernă, viitoare, cu USR-ul, eu vă spun că simplii membri nu vor mai accepta în vecii vecilor o astfel de asociere”, a declarat Ionuț Pucheanu.

Disidenții din PNL, decisivi la vot

De asemenea, prim-vicepreședintele PSD a vorbit și despre tabăra disidenților din PNL, despre care susține că ar putea deveni decisivă la anumite voturi în Parlament, având în vedere că unii parlamentari ar fi interesați să ajungă din nou la putere.

Întrebat dacă parlamentarii care îl susțin pe premierul interimar Ilie Bolojan „din interes” ar putea fi suficient de numeroși pentru a influența votul din Parlament, Pucheanu a spus că, potrivit zvonurilor, numărul acestora ar putea depăși 20.

„Așa se zvonește că s-ar putea să depășească bariera de 20 de voturi. V-am spus lucrul acela pentru că toată lumea vrea să fie aproape de butoiul cu miere”, a afirmat liderul PSD.

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PSD nu colaborează cu AUR, dar acceptă voturile

Ionuț Pucheanu a fost întrebat și cum se împacă refuzul PSD de a colabora cu AUR cu faptul că social-democrații acceptă voturile parlamentarilor de la SOS România, formațiune condusă de Diana Șoșoacă.

„Așa este. Aș fi ipocrit să vă spun că nu. În schimb, am să vă răspund în cel mai useristic mod cu putință. Partidul are probleme (AUR, SOS), dar membrii lor, deputații și senatorii, sunt liberi să voteze așa cum vor”, a spus Ionuț Pucheanu.

De ce au plecat votanții PSD către AUR

Totodată, prim-vicepreședintele PSD a explicat de ce consideră că o parte din electoratul social-democrat s-a îndreptat către AUR.

„Migrarea aceasta a unei părți din electoratul PSD către AUR s-a realizat din două motive mari. Primul și cel mai important este că, în alocuțiunile publice sau în mesajele pe care partidul le-a transmis în ultimii 4-5 ani, cred că ne-am îndepărtat prea mult de valorile acelea ceva conservatoare pe care le aveam”, a declarat Pucheanu.

Social-democratul a făcut referire la perioada de după Liviu Dragnea și la situația PSD în plan european.

„După era Dragnea, cred că PSD, cel puțin la nivel european, era într-o beznă totală. Nu era dezirabil, nimeni nu mai voia să vorbească cu noi. Din păcate, la nivel european, și o spun din păcate, îmi asum ce spun, facem parte din una din cele mai progresiste familii politice. Noi acasă suntem conservatori prin excelență. Din păcate, pentru a ne reintegra, pentru a deveni frecventabili, a trebuit să nu ne poziționăm foarte clar vizavi de niște aspecte care țineau de chintesența noastră ca partid, ca doctrină”, a explicat prim-vicepreședintele PSD.

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În opinia lui Pucheanu, această lipsă de claritate în anumite teme a făcut ca o parte dintre alegătorii PSD să nu se mai simtă reprezentați în totalitate. „Lumea nu s-a mai simțit poate reprezentată 100 la sută. Bâjbâiala asta a dus, și pe fondul apariției AUR-ului, care și-a asumat public anumite poziții vizavi de anumite subiecte, să devină convingătoare pentru o parte din electoratul social-democrat”, a mai spus acesta.

„Niciunul nu va putea guverna cu 30 la sută”

Ionuț Pucheanu a susținut că partidele nu vor putea evita la nesfârșit o eventuală colaborare cu formațiunile care au primit voturi importante la alegeri.

„Niciunul nu va putea guverna cu 30 la sută. Cineva va trebui să se asocieze cu cineva, că va fi PNL cu AUR e o modalitate sau o posibilitate, că va fi PSD cu AUR. Eu cred că nu va merge la nesfârșit să ignorăm o sumă importantă de voturi care vine de la oameni”, a concluzionat Ionuț Pucheanu.