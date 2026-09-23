„Puștiul” care preia Hollywoodul. Cum a ajuns David Ellison, fiul cofondatorului Oracle, în centrul noii puteri media americane

La 43 de ani, David Ellison este pe punctul de a controla Paramount și Warner Bros. Discovery, două dintre companiile care au contribuit la construirea industriei americane de film și televiziune. Tranzacția îi oferă o influență fără precedent, dar și o serie de probleme financiare, comerciale și editoriale.

David Ellison, fiul cofondatorului Oracle Foto: X@THR

Era marilor moguli de la Hollywood părea să fi apus. Studiourile tradiționale se confruntau cu declinul televiziunii prin cablu, ascensiunea platformelor de streaming și schimbarea obiceiurilor publicului.

În acest peisaj a apărut David Ellison.

Fiul lui Larry Ellison, cofondator al Oracle, David Ellison avea 23 de ani când a ajuns la Hollywood, în 2006. Pentru mulți din industrie, era doar un tânăr extrem de bogat, fără experiență, care putea fi convins să plătească pentru proiecte costisitoare.

Aproape două decenii mai târziu, situația este radical diferită, scrie The New York Times.

De la outsider la proprietar al unui imperiu

La 43 de ani, Ellison se află în pragul finalizării achiziției Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 110-111 miliarde de dolari.

Un acord încheiat cu procurorii generali din 12 state americane a eliminat una dintre ultimele bariere juridice importante pentru tranzacție. În urma înțelegerii, Paramount s-a angajat, printre altele, să investească suplimentar în producția cinematografică americană, să păstreze studiourile din zona Los Angeles și să creeze un organism independent destinat protejării independenței editoriale a CNN și CBS News.

Ellison a transmis angajaților că tranzacția ar putea fi finalizată în aproximativ două săptămâni.

Dacă acest lucru se va întâmpla, el va controla două dintre cele mai importante studiouri de la Hollywood, alături de o vastă rețea de televiziuni și platforme de streaming.

Este o concentrare de putere rar întâlnită în industria americană de divertisment.

„David va deveni echivalentul hollywoodian al lui Superman, Cezar și Midas la un loc”, a declarat Joseph M. Singer, fost director de studio și finanțator al industriei cinematografice.

Singer s-a opus însă tranzacției, invocând riscul pierderii unor locuri de muncă și nivelul ridicat al datoriilor pe care noua companie le va avea.

O putere care provoacă și îngrijorare

Criticii tranzacției susțin că fuziunea ar putea reduce concurența într-o industrie deja dominată de un număr relativ mic de companii.

În iulie, 12 state americane au intentat un proces pentru a bloca preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount. Procurorii generali au argumentat că fuziunea ar putea afecta concurența în domeniul cinematografiei, televiziunii și streamingului.

Acordul încheiat în septembrie a pus capăt litigiului, fără ca autoritățile statelor să își exprime sprijinul pentru fuziune. Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a subliniat că înțelegerea nu reprezintă un vot de susținere a tranzacției.

Printre condițiile convenite se numără obligația de a lansa cel puțin 30 de filme pe an în următorii doi ani, urmată de 32 de filme anual în următorii trei ani, precum și investiții suplimentare de cel puțin 1,5 miliarde de dolari în producția cinematografică americană pe o perioadă de cinci ani.

Compania va trebui, de asemenea, să mențină mecanisme de supraveghere a independenței editoriale a CNN și CBS News.

CNN, CBS și problema independenței editoriale

Dimensiunea politică a tranzacției este una dintre principalele surse de îngrijorare.

Familia Ellison are legături cu Donald Trump, iar David Ellison a găzduit în aprilie o cină dedicată administrației Trump. Aceste relații au alimentat temerile unor democrați și ale unor reprezentanți ai industriei media cu privire la concentrarea puterii asupra unor instituții de presă importante.

Noua companie ar urma să controleze CBS News și CNN, două dintre cele mai cunoscute organizații de știri din Statele Unite.

Acordul cu statele prevede crearea unui consiliu editorial independent menit să protejeze obiectivitatea și independența jurnalistică a celor două organizații. Reuters a relatat însă că unii experți și reprezentanți ai industriei au pus sub semnul întrebării cât de multă autonomie va avea, în practică, acest organism.

Paramount încearcă o preluare a Warner Bros., oferind 100 de miliarde de dolari, după ce Netflix a semnat deja un acord

Batman, Harry Potter și SpongeBob, sub aceeași umbrelă

Dimensiunea noului conglomerat poate fi înțeleasă și prin personajele și francizele pe care le va reuni.

În portofoliu se vor afla proprietăți precum Batman, Harry Potter, Star Trek, Wonder Woman, Mission: Impossible, Top Gun și SpongeBob SquarePants.

Compania va controla, de asemenea, HBO, MTV, BET, Comedy Central și TNT, precum și platformele de streaming Paramount+ și HBO Max.

Practic, două dintre cele mai vechi studiouri americane de film vor ajunge sub aceeași conducere.

„Este o schimbare de gardă”, a spus Gerry Cardinale, membru al consiliului Paramount și fondator al RedBird Capital, unul dintre principalii investitori în tranzacție.

Cardinale consideră că revenirea unui model în care familia proprietară se implică direct în conducerea companiei marchează o schimbare importantă pentru Hollywood.

Problema este cum va fi folosită această putere

Acumularea puterii s-ar putea dovedi mai simplă decât administrarea ei.

Noua companie va avea de gestionat o povară considerabilă a datoriilor. Estimările indică o datorie netă de aproximativ 80 de miliarde de dolari după finalizarea tranzacției. În același timp, Ellison a promis economii de aproximativ 6 miliarde de dolari.

O altă problemă este televiziunea prin cablu, un sector aflat de ani de zile în declin, pe măsură ce telespectatorii renunță la abonamentele tradiționale.

Integrarea celor două companii va fi, la rândul ei, complicată. Există suprapuneri importante în domenii precum streamingul, publicitatea, tehnologia și infrastructura corporativă.

În plus, Paramount va continua să concureze cu giganți precum Netflix și YouTube, chiar dacă va controla două mari platforme de streaming.

Hollywoodul are însă o problemă mai veche

Dincolo de fuziuni, datorii și streaming, întrebarea fundamentală rămâne aceeași: ce filme și seriale vor să vadă oamenii?

Warner Bros., care a avut un an foarte bun în 2025, a avut rezultate slabe la box-office în 2026. Datele privind încasările indică faptul că Warner și Paramount se află printre ultimele poziții între marile studiouri americane în ceea ce privește cota de piață internă.

Pentru Ellison, succesul noului conglomerat va depinde în cele din urmă de capacitatea sa de a produce conținut care să atragă publicul, nu doar de dimensiunea portofoliului.

O ascensiune rapidă

Ceea ce face parcursul lui Ellison neobișnuit este viteza cu care a ajuns în centrul industriei.

Cu doar aproximativ 13 luni înainte, el finaliza achiziția Paramount, într-o tranzacție de circa 8 miliarde de dolari.

Patru luni mai târziu, lansa o ofertă ostilă pentru Warner Bros. Discovery, companie care avea deja un acord pentru a fi cumpărată de Netflix.

În câteva luni, Ellison a reușit să depășească oferta Netflix și să ajungă la un acord pentru Warner Bros. Discovery.

Au urmat luni de confruntări juridice și politice. 12 state au încercat să blocheze tranzacția, iar mii de angajați din industria cinematografică și de televiziune s-au opus public fuziunii.

Scandal la Hollywood: sute de vedete au semnat o scrisoare prin care contestă preluarea Warner Bros. de către Paramount Skydance

În cele din urmă, litigiile au fost soluționate printr-un acord care deschide calea pentru finalizarea tranzacției.

Ellison, care în urmă cu mai puțin de două decenii era privit la Hollywood drept un tânăr bogat și lipsit de experiență, se află acum în poziția de a conduce unul dintre cele mai mari conglomerate de divertisment din lume.

În mesajul transmis angajaților, el a insistat că finalizarea tranzacției nu reprezintă punctul culminant al proiectului, ci începutul acestuia.

„Închiderea tranzacției este, de fapt, doar linia de start”, a spus Ellison.

Pentru Hollywood, adevărata provocare începe abia atunci când imperiul va trebui să funcționeze.