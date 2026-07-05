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PSD a vrut doar să schimbe „mireasa”, nu să divorțeze de PNL. Explicația lui Ionuț Pucheanu despre ruptura din coaliție

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„Nu avem o problemă cu ideea de căsătorie, voiam doar să schimbăm mireasa”. Așa a descris primarul PSD al Galațiului, Ionuț Pucheanu, ruptura din coaliție.

Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD FOTO: Adevărul
Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD FOTO: Adevărul

Ionuț Pucheanu, primar PSD la Galați și vicepreședinte al social democraților a explicat într-o emisiune la Digi24 că partidul său nu are o problemă cu ideea de coaliție ca atare, ci cu modul în care aceasta a funcționat.

„Noi nu avem nicio problemă cu PNL-ul. Nu avem o problemă cu ideea de căsătorie, voiam doar să schimbăm mireasa”, a subliniat primarul, precizând că nemulțumirea vizează direct felul în care Ilie Bolojan a înțeles să aplice acordul semnat de toate părțile, potrivit Mediafax.

Întrebat ce a obținut PSD prin retragerea din guvernare, Pucheanu a respins premisa că simpla existență a unui guvern ar fi fost suficientă. El a folosit o primă metaforă, comparând guvernarea cu o căsnicie.

„Statutul marital contează într-o oarecare măsură, dar contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu”. Potrivit acestuia, România era guvernată prost, iar acesta a fost motivul real al schimbării.

„Bolojan e ca un doctor care dă tot antibioticul odată”

Pucheanu a folosit o a doua metaforă pentru a-și explica nemulțumirea față de Bolojan. A comparat situația cu un tratament medical prescris pe mai multe zile.

Potrivit edilului, diagnosticul a fost corect, la fel și rețeta, însă modul de administrare a fost greșit. Bolojan ar fi ales să aplice dintr-odată măsuri gândite pentru a fi implementate treptat.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că austeritatea a fost prea dură, Pucheanu nu a contrazis direct interpretarea jurnalistului. Primarul a ținut să precizeze că relația sa personală cu Bolojan a fost, până de curând, una bună. De asemenea, direcția generală stabilită de premier rămâne, în opinia sa, în mare parte corectă.

Problema, a insistat Pucheanu, nu este direcția, ci metoda prin care aceasta a fost aplicată, pe care a numit-o „suicidală”.

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