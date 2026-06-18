Analiză ANALIZĂ Cum ar arăta România cu un cabinet AUR. Avertismentul politologului Andrei Țăranu: „Are mai multe fețe”

Deși inițial Nicușor Dan a exclus AUR din orice ecuație politică prin care partidul lui George Simion ar intra la guvernare, declarațiile recente indicǎ o deschidere a președintelui pentru o colaborare a partidelor proeuropene cu aceastǎ formațiune politicǎ pentru învestirea Guvernului Veştea. În spațiul public circulă tot mai des perspectiva potrivit căreia o eventuală preluare a executivului de către AUR nu ar fi neapărat un scenariu dezastruos, mai ales în condițiile în care în structurile sale de conducere se regăsesc figuri considerate moderate, precum Dan Dungaciu sau Petrișor Peiu. Politologul Andrei Țăranu, profesor la SNSPA, respinge această interpretare și explică pentru „Adevărul” ce efecte concrete ar putea avea un eventual cabinet AUR asupra presei, societății civile și relației României cu Uniunea Europeană.

Țăranu contestă ideea că prezența unor figuri moderate în conducerea partidului ar putea garanta un comportament politic echilibrat în cazul accederii la guvernare. În opinia sa, partidele iliberale funcționează simultan pe mai multe registre, adaptate fiecărui public.

„AUR, ca toate partidele iliberale, are mai multe fețe. Are o față pentru presă, are o față pentru publicul intern și are o față pentru politica externă", spune Țăranu.

În același timp, poziționarea internațională a AUR ar fi devenit mai dificil de definit după ruptura dintre George Simion și fostul copreședinte al AUR, Claudiu Târziu, cel care asigura în trecut conexiuni importante cu mediile conservatoare europene.

„Până acum 2 ani, au avut și avantajul faptului că lângă ei era Claudiu Târziu, care avea anumite conexiuni și o anumită credibilitate în mediile conservatoare europene. După ruptura dintre George Simion și Claudiu Târziu, situația lor în Parlamentul European a devenit mult mai ambiguă. Ei și-ar dori să ajungă în grupul Patrioților, dar există obstacole și de aceea se află într-o zonă intermediară, fără o poziționare foarte clară", explică politologul.

Modelul Fidesz

În opinia lui Andrei Țăranu, cheia înțelegerii unui posibil guvern AUR se regăsește în direcția inițiativelor legislative promovate deja de partid, inspirate de la partidele extremiste din Ungaria și Polonia.

„În exterior, AUR este perceput în principal ca un partid apropiat de curentele conservatoare radicale și de zona MAGA. Din această perspectivă, este comparat mai degrabă cu formațiuni precum Fidesz în Ungaria, PiS în Polonia sau alte partide iliberale din Europa Centrală și de Est", spune Țăranu.

Politologul atrage atenția în special asupra dezbaterilor din interiorul AUR privind posibilitatea tratării ONG-urilor drept „agenți străini”, o direcție care ar putea indica modul de funcționare al unui eventual executiv.

„Dacă ne întrebăm ce ar face AUR la guvernare, răspunsul îl găsim parțial chiar în inițiativele pe care le-a promovat deja. Mă refer, de exemplu, la discuțiile despre organizațiile neguvernamentale și despre ideea de a le trata ca pe niște „agenți străini”. Este un model pe care l-am văzut mai întâi în Rusia, apoi în Ungaria și în alte state unde guvernele au încercat să controleze mai strict societatea civilă", avertizează el.

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Presă, libertăți civile și influență religioasă

Posibilul control asupra societății civile nu ar fi un fenomen izolat, susține politologul, ci ar veni însoțit de tendințe similare observate deja în alte state din regiune, în special în ceea ce privește presa și libertățile civile.

„În astfel de regimuri vedem, de regulă, și o restrângere a libertății presei. Apar mecanisme de control, de supraveghere și de presiune asupra instituțiilor media. De asemenea, apar limitări ale unor libertăți civile. Exemple există deja în regiune, inclusiv în ceea ce privește legislația referitoare la avort sau influența tot mai mare a grupurilor religioase asupra deciziilor politice", spune Țăranu.

Relația cu Uniunea Europeană nu ar degenera imediat

În același timp, Andrei Țăranu nu susține scenariul unei confruntări directe și imediate între un posibil guvern AUR și instituțiile europene. Potrivit lui, o astfel de evoluție ar depinde de o serie de calcule politice și de modul în care partidul și-ar defini inițial poziționarea externă.

„Nu cred însă că un eventual guvern AUR ar intra imediat într-un conflict frontal cu Uniunea Europeană. Cel puțin la început, nu acesta ar fi obiectivul principal. Partidul încearcă încă să își definească relația cu Bruxelles-ul și, în același timp, ar prefera să dezvolte relații mai apropiate cu Statele Unite. Problema este că Statele Unite și-au redus în ultimii ani implicarea în multe dosare europene", explică politologul.

Viitorul depinde și de dinamica europeană

În evaluarea lui Andrei Țăranu, evoluția unui eventual guvern AUR nu ar fi determinată exclusiv de deciziile de la București, ci și de contextul politic din marile capitale europene. În aprilie 2027, Franța va avea alegeri prezidențiale, în condițiile în care lui Emmanuel Macron îi expiră cel de-al doilea mandat.

„În plus, viitorul relației dintre România și Uniunea Europeană nu depinde doar de București. Va conta foarte mult și ce se întâmplă în statele mari ale Uniunii, în special în Franța. Dacă la Paris va ajunge la putere o forță politică eurosceptică sau suveranistă, atunci întregul echilibru european s-ar putea modifica. Dacă va continua o orientare proeuropeană, Uniunea va avea o capacitate mai mare de a absorbi și gestiona astfel de tensiuni”, conchide Andrei Țăranu, profesor la SNSPA.