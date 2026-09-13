 Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau | adevarul.ro
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Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau

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O partidă de braconaj întreprinsă în zona Poienești, județul Vaslui, s-a încheiat cu o eroare și mai gravă decât ilegalitatea acțiunii: în locul cerbului pe care îl urmăreau, braconierii au împușcat un cal de rasă aflat la pășunat lângă o stână.

Un cal a fost împușcat dintr-o eroare
Un cal a fost împușcat dintr-o eroare Foto: arhivă Shutterstock

Calul, evaluat de proprietar la aproximativ 15.000 de lei, a fost lovit în coapsa din spate, iar glonțul i-a trecut printr-un testicul, spune fermierul, potrivit publicației locale Vremea Nouă.

Animalul a murit.

Un specialist consultat de reporterii locali spune că rana suferită de cal indică un foc tras „de la mare distanță”, probabil cu o armă dotată cu termoviziune.

„Dacă ar fi tras de aproape, țesutul ar fi fost rupt”, a explicat acesta.

Proprietarul nu a raportat incidentul, temându-se de sancțiuni pentru că animalul se afla liber la pășunat, scrie sursa citată.

Totuși, cazul ridică probleme serioase: braconierii continuă să scotocească pădurile din Poienești în căutarea cerbului considerat trofeu, iar prezența lor în zonă reprezintă un risc atât pentru fauna sălbatică, cât și pentru animalele localnicilor.

Amintim că, în luna aprilie a acestui an, doi bărbaţi din județul Brașov au fost reținuți după ce au împușcat un urs în apropierea orașului Victoria, într-un caz de braconaj în care anchetatorii susțin că a fost folosită o armă dotată cu termoviziune. Mai mult, nu aveau nici autorizaţie de vânătoare.  

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