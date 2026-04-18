Doi bărbați din Brașov, reținuți după ce au împușcat un urs cu o armă cu termoviziune

Doi bărbaţi din județul Brașov au fost reținuți după ce au împușcat un urs în apropierea orașului Victoria, într-un caz de braconaj în care anchetatorii susțin că a fost folosită o armă dotată cu termoviziune. Mai mult, nu aveau nici autorizaţie de vânătoare.

Doi bărbați din județul Brașov au ajuns în atenția polițiștilor după un incident petrecut în noaptea de 17 spre 18 aprilie, într-o zonă împădurită din apropierea orașului Victoria, unde ar fi fost împușcat ilegal un urs brun. Cazul este tratat ca braconaj, iar ancheta a scos la iveală că arma folosită era echipată cu dispozitiv de termoviziune, un echipament care este utilizat doar în condiții strict reglementate.

Cei doi suspecți, în vârstă de 37 și 24 de ani, din Victoria și Viștea, au fost identificați la scurt timp după incident, în urma unei acțiuni coordonate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila.

Surse din anchetă arată că niciunul dintre cei doi nu deținea autorizație legală de vânătoare, astfel că acţiunea lor a fost încadrată la braconaj. Potrivit unui comunicat la IPJ Braşov, la fața locului au fost găsite atât echipamentele folosite, cât și elemente de origine animală.

„Cei doi au fost identificați în zona localității Victoria imediat după săvârșirea actului ilegal, iar din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că nu dețineau autorizație legală de vânătoare și că ar fi executat, fără drept, focul de armă asupra animalului, folosind o armă de vânătoare echipată cu dispozitiv de termoviziune, asupra acestora fiind identificate și echipamentele utilizate în activitatea infracțională, precum și părți de origine animală”, se arată în comunicatul IPJ Brașov.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ancheta continuă sub acuzațiile de braconaj, uz de armă fără drept și încălcarea regimului armelor și munițiilor.