Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Doi bărbați din Brașov, reținuți după ce au împușcat un urs cu o armă cu termoviziune

Doi bărbaţi din județul Brașov au fost reținuți după ce au împușcat un urs în apropierea orașului Victoria, într-un caz de braconaj în care anchetatorii susțin că a fost folosită o armă dotată cu termoviziune. Mai mult, nu aveau nici autorizaţie de vânătoare.

Arma folosită pentru a împușca ursul avea dispozitiv dispozitiv de termoviziune FOTO: IPS Braşov
Doi bărbați din județul Brașov au ajuns în atenția polițiștilor după un incident petrecut în noaptea de 17 spre 18 aprilie, într-o zonă împădurită din apropierea orașului Victoria, unde ar fi fost împușcat ilegal un urs brun. Cazul este tratat ca braconaj, iar ancheta a scos la iveală că arma folosită era echipată cu dispozitiv de termoviziune, un echipament care este utilizat doar în condiții strict reglementate.

Cei doi suspecți, în vârstă de 37 și 24 de ani, din Victoria și Viștea, au fost identificați la scurt timp după incident, în urma unei acțiuni coordonate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila.

Surse din anchetă arată că niciunul dintre cei doi nu deținea autorizație legală de vânătoare, astfel că acţiunea lor a fost încadrată la braconaj. Potrivit unui comunicat la IPJ Braşov, la fața locului au fost găsite atât echipamentele folosite, cât și elemente de origine animală.

Armele descoperite în pădure FOTO: IPJ Braşov
„Cei doi au fost identificați în zona localității Victoria imediat după săvârșirea actului ilegal, iar din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că nu dețineau autorizație legală de vânătoare și că ar fi executat, fără drept, focul de armă asupra animalului, folosind o armă de vânătoare echipată cu dispozitiv de termoviziune, asupra acestora fiind identificate și echipamentele utilizate în activitatea infracțională, precum și părți de origine animală”, se arată în comunicatul IPJ Brașov.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ancheta continuă sub acuzațiile de braconaj, uz de armă fără drept și încălcarea regimului armelor și munițiilor.

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Mircea Dinescu, după ce i-a ARS locuința: „Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele...”
gandul.ro
image
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
mediafax.ro
image
Peste 300 de milioane de euro pentru o ”bijuterie”. Dubla finalistă de Liga Campionilor va avea un stadion de 5 stele
fanatik.ro
image
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cele mai frumoase plaje din Albania. Românii iau cu asalt riviera albaneză, prețurile sunt mai mici decât în Grecia
playtech.ro
image
”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac continuă să-și vândă trofeele. Suma uriașă obținută pentru cupa de la US Open
fanatik.ro
image
Care este vârsta la care ești considerat oficial bătrân, potrivit științei
ziare.com
image
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Cum arată astăzi Cristi din Banat, autorul piesei „Ca o apă cristalină”
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Postarea unui român din Focșani a împărțit internetul în două. Ai mânca așa ceva?: „Ai grijă cu Protecția Animalelor! Te lauzi că omori un ...”
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințesa Michael de Kent GettyImages 1137315486 jpg
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Casa lui Shakespeare din Londra, descoperită după 360 de ani (© King’s College London)
Casa lui Shakespeare din Londra, descoperită după 360 de ani
historia.ro
Click!

image
Casa lui Mircea Dinescu din Dolj, incendiată! Pe cine bănuiește scriitorul: „Întâi mi-au dat foc la vie”
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului

OK! Magazine

image
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!