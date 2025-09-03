Cisterna cu gaz metan răsturnată la Vaslui, greu de ridicat: autoritățile au adus un buldozer

Autoritățile se confruntă cu dificultăți în repunerea pe roți a cisternei încărcate cu gaz metan, care s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, lângă localitatea Simila, județul Vaslui. După mai multe încercări eșuate, a fost adus un buldozer pentru a sprijini operațiunea.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a anunțat că transvazarea încărcăturii s-a încheiat în jurul orei 02:00, în noaptea de marți spre miercuri. Ulterior, pompierii au început îndepărtarea parapetului metalic de pe capul tractor și pregătirea manevrelor pentru ridicarea cisternei.

„După trei încercări, nu s-a reușit ridicarea cisternei, astfel că a fost chemat un buldozer să ajute”, au precizat reprezentanții ISU Vaslui, citați de News.ro.

Accidentul și urmările imediate

Cisterna s-a răsturnat marți după-amiază, blocând circulația pe ambele sensuri ale drumului național. Din vehicul au existat scurgeri de gaz metan, însă acestea s-au produs în afara carosabilului. Pompierii au intervenit rapid cu două autospeciale pentru a preveni un incident major.

Șoferul cisternei a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Evacuări din zonă

Autoritățile locale au decis evacuarea a 50 de persoane din 30 de locuințe aflate în apropiere de locul accidentului. Potrivit martorilor, unii localnici au refuzat inițial să părăsească locuințele, fiind evacuați „mai mult cu forța”.