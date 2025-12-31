search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Retrospectivă 2025. Democrația a tremurat din temelii. Cronica unei prăbușiri evitate în ultima clipă

0
0
Publicat:

Sub spectrul unei crize politice declanșate de anularea alegerilor, anul 2025 a aruncat România într-un vârtej de convulsii sociale fără precedent. De la demisia lui Klaus Iohannis și dejucarea unei tentative de lovitură de stat până la victoria improbabilă a lui Nicușor Dan și „terapia de șoc“ fiscală a cabinetului Bolojan, ultimele 12 luni au supus democrația românească celui mai dur test din istoria post-decembristă.

Manifestație spontană, în București, în urma victoriei lui Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos
Manifestație spontană, în București, în urma victoriei lui Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos

Începutul anului a stat sub semnul paradoxului. Pe fondul crizei politice fără precedent provocată de anularea alegerilor prezidențiale, data de 1 ianuarie a adus totuși singura veste bună incontestabilă, venită cu mai bine de 10 ani întârziere: aderarea deplină în spațiul Schengen. Românii au profitat de libertatea de mișcare, iar cozile dispărute din vămi și aeroporturi au devenit aproape o amintire. 

Cătălin Predoiu, în Vama Giurgiu, la intrarea României în spațiul Schengen. FOTO: Inquam Photos
Cătălin Predoiu, în Vama Giurgiu, la intrarea României în spațiul Schengen. FOTO: Inquam Photos

Totuși, această reușită nu a reușit să tempereze absolut deloc tensiunile din societate. Pe 24 ianuarie s-a desfășurat în București cel mai mare protest la adresa anulării alegerilor. Mii de oameni au participat la „Marea Horă a Unirii Neamului“ din parcul Tineretului, eveniment organizat la îndemnul lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu prezent la mitingul pe care l-a organizat în Parcul Tineretului. FOTO: Inquam Photos
Călin Georgescu prezent la mitingul pe care l-a organizat în Parcul Tineretului. FOTO: Inquam Photos

Instabilitatea țării văzută și de peste Ocean

Pe 10 februarie, Klaus Iohannis, al cărui mandat de președinte fusese prelungit din cauza anulării alegerilor, a demisionat din funcție, devenind astfel primul șef al statului care își depune mandatul. Funcția de președinte interimar i-a revenit președintelui Senatului, Ilie Bolojan. 

Klaus Iohannis pleacă de la Palatul Cotroceni. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Klaus Iohannis pleacă de la Palatul Cotroceni. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Vulnerabilitatea internă a României a avut imediat consecințe pe plan extern. Pe 14 februarie, la Conferința de Securitate de la München, vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a lansat un atac dur la adresa țării noastre din cauza deciziei de a anula alegerile prezidențiale din decembrie 2024. Ulterior, Vance a reluat aceste critici la o convenție conservatoare americană, insistând că această situație ridică întrebări despre compatibilitatea valorilor democratice dintre Washington și București.

Criticile numărului doi din administrația americană au căzut ca un trăsnet la București, unde partidele care îl susțineau pe Călin Georgescu au cerut reorganizarea cât mai rapidă a turului al doilea al alegerilor prezidențiale.

SUA au scos România din programul Visa Waiver

În ciuda presiunilor venite din partea administrației Trump, inclusiv prin vocea celui mai bogat om al planetei, Elon Musk, pe 26 februarie procurorii l-au pus sub învinuire pe Călin Georgescu pentru implicare într-o tentativă de lovitură de stat. Anchetatorii susțin că scenariul ar fi fost pus la cale de mercenarul Horațiu Potra, în locuința căruia s-a găsit un adevărat arsenal de arme și muniții. Câteva zile mai târziu, pe 9 martie, BEC i-a respins lui Călin Georgescu candidatura la președinție. Decizia a generat proteste, iar în Centrul Istoric al Capitalei au existat violențe între forțele de ordine și unii dintre manifestanți.

Incidente după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu. FOTO: Inquam Photos / George Călin
Incidente după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu. FOTO: Inquam Photos / George Călin

La începutul primăverii s-au confirmat temerile legate de declarațiile vicepreședintelui JD Vance de la începutul anului. Pe 25 martie, implementarea programului Visa Waiver pentru România a fost suspendată temporar, autoritățile americane cerând o reevaluare a respectării criteriilor stricte de securitate, ceea ce a obligat românii să continue să solicite vize B pentru turism sau afaceri. Ulterior, pe 2 mai, cu trei zile înainte de turul întâi al alegerilor prezidențiale, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a decis să revoce oficial România din program.

Citește și: Raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024 ajunge în Parlament. Ce spune despre Rusia și campania lui Călin Georgescu

Victoria surpriză a lui Nicușor Dan

Pe fondul interzicerii candidaturii lui Călin Georgescu, George Simion s-a prezentat la alegerile prezidențiale drept candidatul anti-sistem care să strângă voturile de nemulțumire. PSD, PNL și UDMR l-au susținut pe Crin Antonescu, care însă avea să rateze intrarea în turul al doilea în favoarea lui Nicușor Dan, candidat independent. Acest eșec a provocat pe data de 5 mai demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de prim-ministru.

Scrutinul din 19 mai a adus deznodământul pe care puțini l-ar fi anticipat la începutul crizei. Fără să fie sprijinit la începutul campaniei de niciun partid puternic și plecat cu șansa a doua inclusiv în turul secund, Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Victoria lui a provocat un val de euforie pe arterele din centrul Capitalei, în timp ce românii care se temeau de efectele alegerii în cea mai înaltă funcție în stat a unui candidat extremist au răsuflat ușurați.

Nicușor Dan, după anunțarea primelor rezultate FOTO: Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan, după anunțarea primelor rezultate FOTO: Inquam Photos / George Călin

„Terapia de șoc” a cabinetului Bolojan

Au urmat apoi mai bine de două luni de negocieri dure pentru formarea unui nou guvern, dar mai ales pentru adoptarea unor măsuri de echilibrare bugetară, în condițiile în care România risca blocarea fondurilor europene din cauza deficitului bugetar excesiv. În cele din urmă, pe 23 iunie Ilie Bolojan a preluat funcția de premier, susținut de o majoritate formată din PSD, PNL, USR și UDMR, cu sprijinul minorităților.

Măsurile anunțate au fost brutale. Cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, în timp ce cota redusă a fost crescută de la 9% la 11%. Mai mult, salariile în sistemul public au fost reduse sau înghețate, impozitele locale majorate, accizele au crescut, în timp ce companiile au fost obligate să plătească taxe mai mari. Totodată, pensiile de peste 3.000 de lei au fost reduse prin aplicarea contribuției de sănătate de 10%.

Securitate pe cont propriu

Pe 29 octombrie, SUA au anunțat retragerea a aproximativ 1.000 de militari din România. Gestul a marcat o schimbare de paradigmă la Washington și a lăsat flancul estic mai expus. Retragerea trupelor a fost semnalul clar că garanțiile de securitate nu mai sunt automate și că România trebuie să se descurce singură într-o regiune volatilă.

Militari americani în baza militară de la Mihail Kogălniceanu FOTO: Inquam Photos / George Călin
Militari americani în baza militară de la Mihail Kogălniceanu FOTO: Inquam Photos / George Călin

Pe 26 noiembrie, la propunerea președintelui Nicușor Dan, Parlamentul a adoptat noua strategie națională de apărare. Documentul marchează trecerea de la „securitatea prin aliați“ la „securitatea prin forțe proprii“, punând accent pe militarizarea rapidă și pe reactivarea industriei de apărare. Strategia prevede creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB, cu termen de realizare până în 2035.

Citește și: Bolojan lansează un ultimatum, după scandalul din coaliție: „Dacă oamenii se porcăiesc între ei, nu câștigă nimeni”

Finalul de an a adus o reconfigurare și la nivelul Capitalei, unde funcția de primar general a rămas vacantă după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni. În ciuda faptului că șeful statului a transmis semnale de susținere în favoarea lui Cătălin Drulă, pe 7 decembrie, Ciprian Ciucu a obținut victoria, într-un scrutin marcat de un absenteism aproape fără precedent. Marele beneficiar al acestui rezultat a fost Ilie Bolojan, care a reușit astfel să își consolideze poziția în interiorul PNL, dar și la Palatul Victoria.

Adrian Papahagi: „Tot răul a fost spre bine”

La finalul unui an de foc, profesorul Adrian Papahagi a trasat pentru „Weekend Adevărul“ un bilanț aflat sub semnul optimismului moderat. În opinia sa, incertitudinile majore de la începutul anului s-au disipat în fața realității politice: „Cu tot pesimismul nostru, cred că putem spune că 2025 a fost un an bun, în sensul în care tot răul a fost spre bine. A fost un an care a început cu incertitudini interne prin anularea alegerilor și externe, materializate prin presiunea făcută de voci ale mișcării MAGA din SUA, până când administrația Trump s-a convins că, de fapt, Călin Georgescu era vârful de lance al unei mișcări în realitate securiste, neo-legionare, antisemite, anti-occidentale, filo-rusești, extrem de nefrecventabile, și a încetat susținerea“.

Deși România încheie anul într-o notă de stabilitate, profesorul amintește că punctul de plecare a fost unul critic: „Am început cu cea mai proastă situație posibilă și se termină totuși cu o recâștigare timidă a încrederii, cu niște încercări de reformă mai șchioape, mai mult contabile decât sistemice, dar totuși reale, și cu un președinte care, chiar dacă uneori pare că este un pic ezitant sau că ia foarte mult timp să decidă sau că încă nu e rodat și nu știe exact pârghiile statului, totuși nu poate fi bănuit de rea-credință“.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
„Se destramă banda care ține ostatică România!” Patrick André de Hillerin aruncă „NUCLEARA”
gandul.ro
image
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
mediafax.ro
image
Raportul CSAT ajunge în boxa acuzaților: judecătorul din dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra analizează excluderea probelor declasificate
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Guvernul a decis să nu mai plătească o zi din concediul medical legal. Ce declarații a făcut Bolojan după ședință
antena3.ro
image
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
observatornews.ro
image
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Aparatul pe care trebuie să-l scoți din priză după fiecare folosire. Poate declanșa un incendiu și îți crește consumul de curent
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Toţi românii fac asta de Anul Nou!
romaniatv.net
image
Superstiții de Revelion. De ce este bine să nu te prindă Anul Nou fără bani în buzunar
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Pisica primar din Alaska colaj jpg
Povestea pisicii care a ajuns primar într-un oraș din Alaska: din 1997, s-au perindat la "putere" trei feline leneșe, dar adorabile
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
carte jpg
Un „western” dobrogean la porțile Orientului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea