Vineri, 15 August 2025
Adevărul
Incendiu puternic la un depozit Sameday din Iași. Zeci de pompieri mobilizați pentru stingerea flăcărilor

Publicat:

Zeci de pompieri intervin de mai multe ore pentru a stinge un incendiu violent izbucnit, vineri, 15 august, la un depozit Sameday din municipiul Iași. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.

Incendiu de proporții la depozitul Sameday din Iași FOTO: ISU Iași
Incendiu de proporții la depozitul Sameday din Iași FOTO: ISU Iași

Incendiul a fost semnalat în jurul prânzului, printr-un apel la 112, care anunța că un depozit aparținând firmei de curierat Sameday, situat pe strada Trei Fântâni din Iași, este cuprins de flăcări. În incintă se află două hale, iar focul s-a manifestat generalizat la una dintre ele, pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, în interior erau depozitate două autoturisme, două autoutilitare, anvelope, uleiuri și alte materiale combustibile. Pompierii au reușit localizarea incendiului, împiedicând propagarea la cealaltă hală”, au transmis reprezentanții ISU.

Forțe masive de intervenție

Inițial, la fața locului au ajuns patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru transport apă, un echipaj de prim-ajutor și o autospecială pentru intervenții la înălțime, totalizând 23 de subofițeri.

Pe măsură ce flăcările s-au extins, a fost nevoie de suplimentarea resurselor. În prezent, 10 autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport apă, două autospeciale pentru salvări de la înălțime, o autospecială de roboți pentru intervenții, un echipaj CBRN, două echipaje de prim-ajutor și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean acționează pe teren. În total, 52 de subofițeri și doi ofițeri sunt implicați în misiune.

La ora 12:50 a fost activată grupa operativă, iar la 12:55 autoritățile au emis mesaj RO-Alert din cauza degajărilor masive de fum. Locuitorilor din zonă li s-a recomandat să închidă ferestrele și ușile, să astupe gurile de aerisire și să evite deplasările inutile.

Trafic blocat și sprijin din alte județe

Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală au blocat traficul în zonă pentru a permite intervenția rapidă a autospecialelor. Alimentarea cu apă se face atât de la hidranții din zonă, cât și în sistem navetă.

În sprijinul pompierilor ieșeni au venit și forțe din județul Vaslui, care au adus o autocisternă de 10.000 de litri și patru subofițeri.

Incendiu puternic la un depozit Sameday din Iași FOTO: ISU Iași
Cauza incendiului, în curs de stabilire

ISU Iași a precizat că obiectivul nu necesita autorizație de securitate la incendiu, conform legislației, deoarece suprafața totală a halelor era sub 600 de metri pătrați. Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită de anchetatori.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintește că „respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor este esențială pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului înconjurător” și subliniază importanța verificării instalațiilor electrice, dotării spațiilor cu stingătoare, instruirii personalului și păstrării libere a căilor de acces.

Iaşi

