Alertă în Cernavodă: O explozie puternică a rănit un bărbat și a dus la la evacuarea locatarilor, inclusiv copii

Publicat:

O explozie puternică a avut loc într-un apartament din Cernavodă, județul Constanța. Proprietarul de 60 de ani a fost rănit, iar deflagrația a dus la evacuarea a zeci de locatari, printre care și copii. Autoritățile intervin de urgență. 

Pompierii au fost chemați de urgență la locul exploziei / Sursa foto: Inquam Photos
Pompierii au fost chemați de urgență la locul exploziei / Sursa foto: Inquam Photos

O explozie s-a produs, sâmbătă, într-un apartament din oraşul Cernavodă, un bărbat fiind rănit de suflul deflagraţiei. Zeci de locatari aflaţi în bloc la acel moment s-au evacuat din imobil, potrivit News.ro.

Deflagraţia a avut loc în interiorul unui apartament situat într-un bloc de pe strada Medgidia din Cernavodă.

Echipajele de salvare de la ISU Constanţa ajunse la faţa locului au constatat că proprietarul, apartamentului, un bărbat de 60 de ani, a fost rănit.

Proprietarul, conştient şi, cooperant, preluat de un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

Douăzeci de persoane aflate în imobil în momentul în care s-a produs explozia s-au autoevacuat, printre acestea numărându-se şi cinci copii. Cauza deflagraţiei urmează a fi stabilită. â

Bărbatul rănit a fost transportat la spital pentru a i se acorda îngrijiri medicale de specialitate. 

Constanţa

loading Se încarcă comentariile...
