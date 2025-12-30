Radu Miruţă răspunde criticilor şi îşi apără tatăl, fost magistrat: „Mi-aţi atacat, pe rând, copiii - de 4 şi 9 ani - soţia, iar acum părinţii”

Radu Miruţă răspunde atacurilor venite după criticile aduse CCR și își apără tatăl, fost magistrat. „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător.”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, reacționează dur după ce criticile sale la adresa judecătorilor Curţii Constituţionale au generat atacuri la adresa sa personală și a familiei. Oficialul explică faptul că tatăl său, fost magistrat, s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani în magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni şi 15 zile în funcţia de judecător.

„Mi-aţi atacat, pe rând, copiii – de 4 şi 9 ani –, soţia, iar acum părinţii. Cu minciuni, cu fraze contorsionate spre neadevăr, cu paragrafe cărora le-aţi construit o logică artificială pentru a părea credibile, deşi sunt paralele cu realitatea. Dacă acesta este preţul pe care un om de bună-credinţă trebuie să-l plătească pentru a corecta câteva nedreptăţi din ţara aceasta, atunci aflaţi că nu am nicio problemă să-l plătesc”, a scris ministrul marţi, 30 decembrie, pe pagina sa de Facebook.

„Un val de minciuni nu poate să acopere adevărul. Nici când unii se supără ca vorbesc despre principii, despre cum le sunt ameninţate unora privilegiile şi dau drumul la maşinăria de dezinformare. Despre performanţa profesională a unui magistrat, cum a fost tatăl meu, vorbesc procesele judecate şi proporţia soluţiilor care au fost menţinute de instanţele superioare. Aici lucrurile sunt clare şi măsurabile în dreptul tatălui meu.

Pentru că am fost contondent cu cei patru judecători ai CCR şi pentru că nu au contraargumente, aleg să-mi invoce tatăl. Trag însă pe lângă subiect. Datele profesionale îi contrazic, iar în faţa minciunii propagate de unii stă adevărul susţinut de date oficiale.

Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință. Toate aceste detalii sunt publice și apar în Hotărârea nr.699/2010 a CSM”, a ţinut el să clarifice situaţia.

„Copil de la țară, a învățat la lumânare și a pășit pentru prima dată în București când a fost admis la Facultatea de Drept a Universității din București, într-o perioadă în care admiterea se făcea prin examen greu și serios.

A fost, pe rând, judecător, președinte de judecătorie, judecător-șef de secție la tribunal, președinte de tribunal și judecător cu grad de curte de apel. Prin muncă și rezultate. La acea vreme, performanța fiecărui judecător se măsura riguros, inclusiv prin procentul soluțiilor menținute de instanțele superioare. În cazul lui, acest scor a fost unul foarte bun: soluțiile date au rămas, în mod constant, de neclintit.

Da, îl dau des exemplu în declarațiile mele publice, pentru că pentru mine este un reper de integritate, profesionalism și înțelepciune. O busolă de om, așa cum mi-aș dori să fie și pentru copiii mei”, a povestit ministrul Apărării despre tatăl său.

În finalul postării sale, Radu Miruţă a subliniat importanța echității în sistemul militar și judiciar.

„România trebuie să meargă înainte. Dar nu aşa cum a mers până acum: cu politicieni de formă, sforăriţi de structuri vechi, care scot în faţă figuri mai «fresh», dar lipsite de tărie, uşor de manevrat de aceiaşi păpuşari ai trecutului”, şi-a încheiat el mesajul.