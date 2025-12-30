search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Radu Miruţă răspunde criticilor şi îşi apără tatăl, fost magistrat: „Mi-aţi atacat, pe rând, copiii - de 4 şi 9 ani - soţia, iar acum părinţii”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Radu Miruţă răspunde atacurilor venite după criticile aduse CCR și își apără tatăl, fost magistrat. „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător.”

Radu Miruţă le răspunde dur celor care îi atacă familia. FOTO: Facebook Radu Miruţă
Radu Miruţă le răspunde dur celor care îi atacă familia. FOTO: Facebook Radu Miruţă

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, reacționează dur după ce criticile sale la adresa judecătorilor Curţii Constituţionale au generat atacuri la adresa sa personală și a familiei. Oficialul explică faptul că tatăl său, fost magistrat, s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani în magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni şi 15 zile în funcţia de judecător.

„Mi-aţi atacat, pe rând, copiii – de 4 şi 9 ani –, soţia, iar acum părinţii. Cu minciuni, cu fraze contorsionate spre neadevăr, cu paragrafe cărora le-aţi construit o logică artificială pentru a părea credibile, deşi sunt paralele cu realitatea. Dacă acesta este preţul pe care un om de bună-credinţă trebuie să-l plătească pentru a corecta câteva nedreptăţi din ţara aceasta, atunci aflaţi că nu am nicio problemă să-l plătesc”, a scris ministrul marţi, 30 decembrie, pe pagina sa de Facebook.

„Un val de minciuni nu poate să acopere adevărul. Nici când unii se supără ca vorbesc despre principii, despre cum le sunt ameninţate unora privilegiile şi dau drumul la maşinăria de dezinformare. Despre performanţa profesională a unui magistrat, cum a fost tatăl meu, vorbesc procesele judecate şi proporţia soluţiilor care au fost menţinute de instanţele superioare. Aici lucrurile sunt clare şi măsurabile în dreptul tatălui meu.

Pentru că am fost contondent cu cei patru judecători ai CCR şi pentru că nu au contraargumente, aleg să-mi invoce tatăl. Trag însă pe lângă subiect. Datele profesionale îi contrazic, iar în faţa minciunii propagate de unii stă adevărul susţinut de date oficiale.

Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință. Toate aceste detalii sunt publice și apar în Hotărârea nr.699/2010 a CSM”, a ţinut el să clarifice situaţia.

„Copil de la țară, a învățat la lumânare și a pășit pentru prima dată în București când a fost admis la Facultatea de Drept a Universității din București, într-o perioadă în care admiterea se făcea prin examen greu și serios.

A fost, pe rând, judecător, președinte de judecătorie, judecător-șef de secție la tribunal, președinte de tribunal și judecător cu grad de curte de apel. Prin muncă și rezultate. La acea vreme, performanța fiecărui judecător se măsura riguros, inclusiv prin procentul soluțiilor menținute de instanțele superioare. În cazul lui, acest scor a fost unul foarte bun: soluțiile date au rămas, în mod constant, de neclintit.

Da, îl dau des exemplu în declarațiile mele publice, pentru că pentru mine este un reper de integritate, profesionalism și înțelepciune. O busolă de om, așa cum mi-aș dori să fie și pentru copiii mei”, a povestit ministrul Apărării despre tatăl său.

În finalul postării sale, Radu Miruţă a subliniat importanța echității în sistemul militar și judiciar.

„România trebuie să meargă înainte. Dar nu aşa cum a mers până acum: cu politicieni de formă, sforăriţi de structuri vechi, care scot în faţă figuri mai «fresh», dar lipsite de tărie, uşor de manevrat de aceiaşi păpuşari ai trecutului”, şi-a încheiat el mesajul.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Ne așteaptă o lună ianuarie istorică în România. Ce se întâmplă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, globetrotter în anii 70: “În Germania ne luau amprentele! Se temeau să nu fim spioni”
fanatik.ro
image
Cum a devenit China o putere militară de top în doar zece ani. Supremația strategică a Occidentului, pusă în pericol
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
antena3.ro
image
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
observatornews.ro
image
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
cancan.ro
image
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
prosport.ro
image
Actul care trebuie depus de pensionari până pe 31 decembrie 2025 pentru a beneficia de o reducere importantă în 2026
playtech.ro
image
Gigi Becali rupe tăcerea despre transferul lui Târnovanu de la FCSB: „Orice ofertă pe care o putem negocia!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 5,4 milioane de euro cumpărând...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Carmen Harra spune că anul 2026 va fi unul foarte bun: Cel mai extraordinar lucru este crearea de organe. Omenirea va trăi mai mult. Și asta nu e tot!
romaniatv.net
image
Ce se schimbă în 2026. Facturi și impozite mai mari CALCULE
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea