Valoare record de alcoolemie, pe trotinetă. Un bărbat beat criță a uimit polițiștii din Vaslui

Un bărbat din Vaslui care circula cu trotineta electrică a fost depistat cu cea mai mare valoare posibilă de alcoolemie după ce a căzut în fața unui echipaj de poliție.

Un bărbat din municipiul Vaslui a fost prins de polițiști după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică, chiar în fața unui echipaj al Poliției Locale. Testul cu etilotestul a arătat o alcoolemie uriașă: 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Incidentul a avut loc pe strada Spătar Angheluță, unde polițiștii locali desfășurau o acțiune de fluidizare a traficului. „În timp ce un echipaj din cadrul Serviciului Circulație acționa pe strada Spătar Angheluță, pentru descongestionarea traficului rutier de autovehiculele staționate neregulamentar, a surprins un incident rutier: un bărbat care circula cu o trotinetă electrică, pe direcția strada Hușului, a pierdut controlul acesteia și a căzut pe carosabil, după ce a lovit bordura”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Vaslui potrivit Vremea Nouă.

Testul cu etilotestul, șocant

Bărbatul a fost legitimat, iar polițiștii au constatat că emana un puternic miros de alcool. La fața locului a fost chemat și un echipaj de la Poliția Rutieră, care l-a testat cu etilotestul. Rezultatul: 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Persoana a fost sancționată conform legislației în vigoare. Din fericire, nu a fost nevoie de intervenția ambulanței”, au precizat polițiștii.

Avertisment pentru vasluieni

Poliția Locală a reamintit că trotinetele electrice sunt considerate vehicule și trebuie conduse cu respectarea regulilor de circulație. „Conducerea sub influența alcoolului nu doar că este sancționată de lege, dar pune în pericol viața celui care le conduce și a celor din jur. Respectați legea, circulați responsabil și nu vă urcați pe trotinetă sau pe alte vehicule dacă ați consumat alcool”, au transmis reprezentanții instituției.