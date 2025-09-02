Pericol de explozie după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat în Vaslui. Mai multe persoane au fost evacuate de urgență din case

O cisternă încărcată cu 19.000 de litri de gaz metan s-a răsturnat marți, 2 septembrie, în afara părții carosabile, pe DN 24A Murgeni–Bârlad, în apropierea localității Simila, blocând complet traficul rutier în zonă.

Pentru a evita orice pericol, autoritățile au decis evacuarea persoanelor care au locuințele la o distanță de până în 500 de metri de locul accidentului, relatează presa locală din Vaslui.

Autovehiculul era condus de un cetățean din Republica Moldova, care a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad.

„O cisternă cu 19.000 de litri de gaz metan este răsturnată în sensul giratoriu din localitatea Simila, către centura Bârladului. Traficul este blocat. Intervenția este dificilă deoarece gazul a început să iasă pe la o supapă de presiune. Șoferul este un cetățean moldovean care a fost preluat de un echipaj SMURD şi dus la Spitalul Municipal Bârlad”, a declarat prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, potrivit Agerpres.

La fața locului acționează Detașamentul Bârlad al ISU Vaslui cu două autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD și 15 militari.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.