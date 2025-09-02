search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Pericol de explozie după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat în Vaslui. Mai multe persoane au fost evacuate de urgență din case

0
0
Publicat:

O cisternă încărcată cu 19.000 de litri de gaz metan s-a răsturnat marți, 2 septembrie, în afara părții carosabile, pe DN 24A Murgeni–Bârlad, în apropierea localității Simila, blocând complet traficul rutier în zonă.

FOTO: captură video vremeanouă.ro
FOTO: captură video vremeanouă.ro

Pentru a evita orice pericol, autoritățile au decis evacuarea persoanelor care au locuințele la o distanță de până în 500 de metri de locul accidentului, relatează presa locală din Vaslui.

Autovehiculul era condus de un cetățean din Republica Moldova, care a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad.

„O cisternă cu 19.000 de litri de gaz metan este răsturnată în sensul giratoriu din localitatea Simila, către centura Bârladului. Traficul este blocat. Intervenția este dificilă deoarece gazul a început să iasă pe la o supapă de presiune. Șoferul este un cetățean moldovean care a fost preluat de un echipaj SMURD şi dus la Spitalul Municipal Bârlad”, a declarat prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, potrivit Agerpres.

La fața locului acționează Detașamentul Bârlad al ISU Vaslui cu două autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD și 15 militari.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.

Vaslui

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
digi24.ro
image
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
stirileprotv.ro
image
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
gandul.ro
image
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
mediafax.ro
image
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
observatornews.ro
image
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Anunţul momentului despre ora de iarnă! Ce se întâmpla în această toamnă, autorităţile au luat decizia
playtech.ro
image
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Cât vor acoperi voucherele din creșterea facturilor la energie electrică. Procentul anunțat de Ministerul Energiei
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Tarta cu struguri Sursa foto shutterstock 2453127943 jpg
Tarta cu struguri îţi îndulceşte începutul de toamnă
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă