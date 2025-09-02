search
Marți, 2 Septembrie 2025
Tragedie în Vaslui: Un copil de 1 an și jumătate a murit după ce a atins un spot luminos de pe spaţiul verde din oraș

Publicat:

Un copil în vârstă de doar un an şi cinci luni a murit electrocutat, marţi seara, după ce ar fi atins un spot luminos de pe spațiul verde din centrul municipiului Vaslui. 

Tragedia a șocat până și autoritățile sosite la locul intervenției / Sursa foto: captură video
Tragedia copilului electrocutat a îngrozit autoritățile sosite la fața locului 

Un copil în vârstă de un an şi cinci luni a decedat, marţi seara, după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui, potrivit Agerpres. 

Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a intervenit pentru salvarea copilului, dar acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. 

Primarul municipiului Vaslui a anunțat că urmează să fie făcute mai multe verificări 

Prezent la locul producerii incidentului, primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, a precizat că este asigurată mentenanţa la spoturile luminoase şi a menţionat că urmează să fie efectuate verificări pentru a se stabili cauzele producerii incidentului. 

"Este un spaţiu verde, e clar, e proprietatea noastră. Aşteptăm să vedem ce s-a întâmplat, dacă aceste proiectoare funcţionau şi în ce condiţii funcţionau. Aşa ceva nu-şi doreşte nimeni să se întâmple, vă daţi seama... Un asemenea eveniment pentru o familie de tineri, cu un copilaş atât de mic. Este un contract de mentenanţă, noi verificăm permanent lucrurile acestea, nu am acum un răspuns. Nu ştim ce s-a întâmplat, dacă erau în funcţiune, nu ştiu, sunt şi eu şocat de ceea ce s-a întâmplat", a declarat primarul municipiului Vaslui. 

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. 

