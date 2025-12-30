search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Concediul medical se schimbă: angajatorii vor plăti 5 zile pentru fiecare salariat, din 2026. Guvernul anunță controale mai dure

0
0
Publicat:

Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență care prevede că angajatorul va suporta plata a 5 zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată.

Concediile medicale vor avea un mecanism de control FOTO: Shutterstock
Concediile medicale vor avea un mecanism de control FOTO: Shutterstock

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern marți, 30 decembrie, se stabilește un mecanism de control al concediilor medicale pe mai multe paliere:

- Control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalității și temeiniciei acordării acestora; Controlul se realizează la inițiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, cel puțin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condițiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediul medical și a concordanței acestora cu diagnosticul și recomandările medicale.

- Sesizare și verificare la nivelul cabinetelor de expertizare a capacității de muncă,

- Sesizare și verificare la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor județene ale medicilor și al municipiului București care pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006.

În cazul în care în urma verificărilor se constată că certificatul de concediul medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical.

”De asemenea, se stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi. Angajatorul suportă zilele 2 – 6 al plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare; în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi”, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Perioadele de diminuare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Se asigură o flexibilizare a activității pentru ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului, programul de activitate declarat la casa de asigurări de sănătate fiind acela al cabinetului și nu al medicului.

Printr-o altă prevedere se reglementează posibilitatea încheierii a două contracte de furnizare de servicii de către medicii din ambulatoriu în cadrul unei norme și jumătate, pentru a asigura atât funcționarea ambulatoriului integrat al spitalelor, cât și posibilitate unui acces crescut al asiguraților la astfel de servicii.

Pentru anul 2026 distribuția fondului alocat asistenței medicale primare va fi de 25% pentru plata per capita și de 75% pentru plata pe serviciu medical, astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 163/2025, cu încadrarea în fondul alocat asistenței medicale primare pentru anul 2026, care se menține la nivelul aprobat pentru anul 2025 prin Legea bugetului de stat.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
„Se destramă banda care ține ostatică România!” Patrick André de Hillerin aruncă „NUCLEARA”
gandul.ro
image
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
mediafax.ro
image
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
fanatik.ro
image
Cum a devenit China o putere militară de top în doar zece ani. Supremația strategică a Occidentului, pusă în pericol
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Guvernul a decis să nu mai plătească o zi din concediul medical legal. Ce declarații a făcut Bolojan după ședință
antena3.ro
image
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
observatornews.ro
image
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
cancan.ro
image
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
prosport.ro
image
'Preţ scump', greşeala de limbă pe care mulţi români o fac. Care este forma corectă
playtech.ro
image
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 5,4 milioane de euro cumpărând...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Carmen Harra spune că anul 2026 va fi unul foarte bun: Cel mai extraordinar lucru este crearea de organe. Omenirea va trăi mai mult. Și asta nu e tot!
romaniatv.net
image
Ce se schimbă în 2026. Facturi și impozite mai mari CALCULE
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea