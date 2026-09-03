Trafic reluat la Vama Isaccea: Bacul spre Orlivka circulă fără restricții

Garda de Coastă a anunțat, joi, 3 septembrie, că traversarea Dunării cu bacul între Isaccea, România, și Orlivka, Ucraina, a fost reluată treptat. Traficul în punctul de frontieră se desfășoară în condiții normale pentru toate categoriile de autovehicule.

Foto: Facebook Odessa 360

„În acest moment, trecerea frontierei prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea - Orlivka se desfăşoară fără restricţii de circulaţie”, a precizat Garda de Coastă, potrivit Agerpres.

Punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orlivka a fost distrus de patru ori de drone de la începutul invaziei ruse în Ucraina și până la finalul primului trimestru al acestui an.

Punctul este unul dintre cele mai utilizate pentru tranzitul dintre România și Ucraina, dar se aglomerează frecvent atunci când atacurile cu drone determină autoritățile ucrainene să suspende temporar traficul.

Potrivit datelor furnizate Agerpres de Prefectura judeţului Tulcea, autorităţile aşteaptă în această perioadă aglomeraţie în zonă, în contextul în care se apropie Anul nou evreiesc, iar un oraş din ţara vecină găzduieşte un pelerinaj cu acest prilej.

La începutul lunii, ruşii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka”, situat la graniţa Ucrainei cu România.

„În timpul nopţii, Rusia a atacat cu drone de tip «Shahed» punctul de trecere internaţional pentru transportul cu feribotul «Orlivka», situat la graniţa cu România. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii şi a teritoriului punctului de trecere, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de salvare”, a anunţat serviciul de frontieră al Ucrainei.

Într-un mesaj publicat pe X, Volodimir Zelenski acuză Rusia că a vizat în mod deliberat un punct de trecere a frontierei cu România.

„Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat”, a declarat Zelenski.

Autorităţile ucrainene subliniază că atacarea unui punct de trecere a frontierei nu este o premieră. În noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au lovict cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere rutier „Vinohradivka”, situat la graniţa cu Republica Moldova.