 Ilie Bolojan, discuţii cu premierul Ucrainei, după atacul rusesc de la graniţa pe Dunăre cu România | adevarul.ro
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Ilie Bolojan, discuţii cu premierul Ucrainei, după atacul rusesc de la graniţa pe Dunăre cu România

Război în Ucraina
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Premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său ucrainean, Sergii Korețki, situația de securitate din regiune, dar și proiectele comune din domeniul apărării, infrastructurii și energiei.

Ilie Bolojan Sergii Koreţki foto gov ro jpg
Foto: gov.ro

Convorbirea dintre cei doi premieri a avut loc marți, 1 septembrie, în aceeași zi în care drone rusești au lovit punctul de trecere Orlivka, unul dintre punctele de legătură dintre Ucraina și România.

În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și a transmis aprecierea pentru rezistența populației ucrainene în fața agresiunii ruse.

„România va continua să acorde sprijin Ucrainei atât prin relația bilaterală, cât și în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al Coaliției de Voință”, se arată într-un comunicat oficial al guvernului.

Cei doi premieri au discutat și despre cooperarea în domeniul apărării. Pe agendă se află proiecte comune în industria militară, inclusiv producția de drone și infrastructura necesară pentru dezvoltarea legăturilor dintre cele două țări.

De asemenea, o parte a discuției a fost dedicată infrastructurii care leagă România de Ucraina.Cum în cadrul programului SAFE este avut în vedere proiectul rutier Pașcani - Suceava - Siret, cei doi oficiali au discutat și despre finalizarea punctului de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației.

Un alt subiect abordat a fost reprezentat de cooperarea energetică, respectiv continuarea proiectelor de interconectare energetică dintre cele două țări, precum și de măsurile care pot facilita tranzitul mărfurilor ucrainene prin România.

În timpul discuţiei, Ilie Bolojan a adus în discuție și situația comunității românești din Ucraina, subliniind necesitatea continuării dialogului pe această temă și a identificării unor soluții pentru problemele acestora.

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