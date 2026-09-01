 Frontiera la Isaccea s-a închis temporar în urma unui atac rusesc la granița României cu Ucraina. Punctul vamal de la Orlivka a fost distrus | adevarul.ro
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Frontiera la Isaccea s-a închis temporar în urma unui atac rusesc la granița României cu Ucraina. Punctul vamal de la Orlivka a fost distrus

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Ruşii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka”, situat la graniţa Ucrainei cu România. În prezent, vama ucraineană Orlivka nu funcţionează, iar echipele de intervenţie acţionează pentru stingerea incendiului izbucnit în locul unde a lovit drona.

Punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka
Punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka” Foto: X/Love Ukraine Charles Rume

„În timpul nopţii, Rusia a atacat cu drone de tip «Shahed» punctul de trecere internaţional pentru transportul cu feribotul «Orlivka», situat la graniţa cu România. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii şi a teritoriului punctului de trecere, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de salvare”, a anunţat serviciul de frontieră al Ucrainei.

Punctul de trecere a frontierei este temporar închis, iar formalităţile de trecere a cetăţenilor şi a mijloacelor de transport prin „Orlivka” au fost suspendate temporar, scrie News.

Punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka”
Punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka” Foto: X/Love Ukraine Charles Rume

Mijloacele de transport sunt redirecţionate către alte puncte de trecere a frontierei. Grănicerii îndeamnă ca această informaţie să fie luată în considerare la planificarea traversării frontierei de stat.

Situaţia a fost comunicată părţii române, a precizat serviciul de frontieră ucrainean.

Autorităţile ucrainene subliniază că atacarea unui punct de trecere a frontierei nu este o premieră. În noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au lovict cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere rutier „Vinohradivka”, situat la graniţa cu Republica  Moldova.

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