 Resturi de dronă, descoperite după incendiul de lângă Plauru. MApN: Fragmentele nu conțin explozibil | adevarul.ro
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Resturi de dronă, descoperite după incendiul de lângă Plauru. MApN: Fragmentele nu conțin explozibil

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Mai multe resturi de dronă au fost descoperite în zona localității Plauru, județul Tulcea, după incendiul izbucnit miercuri, 26 august, într-o pădure de pe malul Dunării. Specialiștii MApN au stabilit, în urma evaluării preliminare, că fragmentele nu conțin resturi de explozibil.

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Resturile de drona au fost descoperite în zona incendiului Foto: Arhivă

Fragmentele au fost ridicate pentru a fi supuse unei expertize de specialitate, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a transmis Ministerul Apărării printr-un comunicat.

Resturile de dronă au fost identificate în contextul incendiului puternic izbucnit miercuri după-amiază, 26 august, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea, în apropierea localității Plauru.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 17:50 și a afectat inițial aproximativ jumătate de hectar. Potrivit Romsilva, cauza cea mai probabilă a incendiului, conform mărturiilor localnicilor, ar fi fost explozia unei drone.

La stingerea incendiului au intervenit silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și localnici. Pentru limitarea extinderii focului au fost concentrate și forțe și echipamente din zonele învecinate, inclusiv personal silvic, motopompe, furtunuri și alte utilaje de intervenție.

De la începutul războiului din Ucraina, zona de nord a județului Tulcea, aflată în apropierea frontierei cu Ucraina, s-a confruntat în repetate rânduri cu incidente legate de drone și resturi de aeronave fără pilot.

Un astfel de caz a fost înregistrat chiar la Plauru, pe 14 august, când MApN a anunțat descoperirea unei drone în zonă. Era a doua dronă semnalată în aceeași zi în județul Tulcea, după un aparat prăbușit în nord-vestul județului. Drona de la Plauru a fost ulterior neutralizată prin detonare controlată.

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