 Incendiu de pădure în Tulcea, lângă Plauru. Romsilva: „Cauza cea mai probabilă pare a fi explozia unei drone” | adevarul.ro
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Incendiu de pădure în Tulcea, lângă Plauru. Romsilva: „Cauza cea mai probabilă pare a fi explozia unei drone”

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Un incendiu puternic de pădure a izbucnit miecuri după-amiază, 26 august, în apropierea localității Plauru, într-o zonă administrată de Ocolul Silvic Tulcea. Primele informații indică faptul că focul ar fi pornit în urma exploziei unei drone, potrivit mărturiilor localnicilor, transmite Romsilva.

Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea, afectând iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localităţii Plauru. Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, pare a fi explozia unei drone. În aceste momente, pentru localizarea şi stingerea incendiului acţionează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari şi locuitori din zonă”, a transmis Romsilva,miercuri seară, 26 august, într-o postare pe Facebook.

Incendiul e pe terenul administrat de Ocolul Silvic Tulcea
Incendiul e pe terenul administrat de Ocolul Silvic Tulcea Foto: Captură video FB Romsilva

La intervenție participă angajați ai Romsilva, pompieri voluntari și localnici, iar autoritățile mobilizează resurse suplimentare pentru limitarea extinderii focului.

De asemenea, sunt concentrate forțe și echipamente de intervenție din zonele învecinate, inclusiv personal silvic, motopompe, furtunuri și alte utilaje specifice.

„S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgenţă 112”, au mai precizat reprezentanții Romsilva.

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