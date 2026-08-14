Încă o dronă prăbușită în Tulcea, la Plauru, după cea din Munții Măcinului. MApN a identificat obiectul și a securizat zona

Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de vineri, 14 august, despre o dronă descoperită în zona localității Plauru, județul Tulcea. Obiectul a fost identificat, iar perimetrul în care a fost găsit a fost securizat. Este a doua dronă semnalată în cursul zilei în județul Tulcea, după cea prăbușită în nord-vestul județului.

„O echipă de specialiști din cadrul MApN s-a deplasat la fața locului, a identificat obiectul și a securizat zona. Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației”, a transmis MApN vineri seara.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre proveniența dronei sau despre circumstanțele în care aceasta a ajuns în zona respectivă.

Este doua dronă descoperită vineri în Tulcea

Drona căzută la Plauru este a doua descoperită vineri în județul Tulcea, după cea prăbușită în nord-vestul județului, ale cărei resturi au fost identificate într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

„O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor și neutralizarea acestora, dacă situația o impune. La acțiunile de căutare și identificare au participat o echipă a Ministerului Apărării Naționale, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic. În zona în care au fost identificate resturile au fost constatate urme de combustie pe o suprafață limitată”, transmitea MAPN cu câteva ore în urmă.

Amintim că tot vineri, autoritățile au evacuat o porțiune a plajei din stațiunea Saturn, după ce fragmente provenite de la o dronă au fost descoperite în apropierea turiștilor.

Alertă a fost în cursul dimineții și la Costinești, după ce un obiect suspect a fost găsit pe plajă.

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