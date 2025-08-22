Un șofer de ride-sharing a provocat un accident în lanț. Era preocupat să își hărțuiască sexual clienta: „Îmi pune mâna pe picior, nu e atent, conduce foarte tare”

Un șofer de ride-sharing din Timișoara a provocat un accident în lanț joi seară, 22 august, după ce a intrat într-o mașină oprită la trecerea de pietoni. Potrivit victimei, șoferul ar fi fost mai degrabă preocupat de conversația cu pasagera decât de condus.

Potrivit Antena 3 CNN, tatăl pasagerei susține că bărbatul era mai concentrat să-i facă avansuri fetei de pe bancheta din spate, decât să conducă responsabil.

De aceea, bărbatul nu a observat că cele două autoturisme care circulau în fața lui opriseră la o trecere de pietoni, pentru a lăsa oamenii să traverseze, și a intrat în plin în ele.

În urma impactului, fata a ajuns la spital cu fractură nazală și traumatisme la cap. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar tatăl victimei a anunțat că va depune și plângere pentru hărțuire sexuală.

Tatăl victimei: „Fata mea mi-a scris uite ăsta: mă curtează, îmi pune mâna pe picior, nu e atent, conduce foarte tare. Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini”.