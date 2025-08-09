search
Sâmbătă, 9 August 2025
Publicat:

Un accident între două autoturisme s-a produs sâmbătă, 9 august, pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara, în urma căruia una dintre mașini a lovit balustrada și a fost aproape să cadă în râul Bega.

FOTO: Captură video
FOTO: Captură video

„Astăzi, 9 august, un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani.

În urma impactului au rezultat două victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani şi un pieton în vârstă de 49 de ani”, a transmis IPJ Timiş.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, scrie News.ro.

Potrivit anchetatorilor, este posibil ca accidentul să fi fost provocat intenţionat de unul dintre şoferi. La locul accidentului s-au adunat imediat mai mulţi bărbaţi de etnie romă, astfel că jandarmii au intervenit rapid.

De asemenea, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, pe bancheta uneia dintre maşinile implicate în accident au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.

Pagubele făcute Podului Mihai Vteazul, în urma accidentului, sunt cu atât mai însemnate cu cât acesta este unul dintre podurile istorice ale Timişoarei.

Situat la capătul bulevardului Mihai Viteazul, podul a fost construit în 1913-1914, pe locul unui pod de lemn ce funcţionase neîntrerupt din 1718 şi care fusese ranforsat în 1898.

Timişoara

