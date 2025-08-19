Foto Accident grav în Sectorul 3: șofer transportat la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

Un accident între două autoturisme a avut loc marți, 19 august, la intersecția dintre bd. Nicolae Grigorescu și str. Constantin Brâncuși din Sectorul 3 al Capitalei.

„La data de 19 august a.c., în jurul orei 08:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecţia dintre bd. Nicolae Grigorescu şi str. Constantin Brâncuşi s-a produs un accident de circulaţie în care au fost implicate două autovehicule.

Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe str. Constantin Brâncuşi ar fi încercat să efectueze virajul la stânga, moment în care a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe bd. Nicolae Grigorescu”, a transmis Brigada Rutieră într-un comunicat.

În urma accidentului de circulație a fost rănit conducătorul autovehiculului răsturnat, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

„Ambii conducători de autovehicule au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0. Se efectuează cercetarea locului faptei pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

Circulaţia rutieră în zona producerii accidentului rutier se desfăşoară sub îndrumarea poliţiştilor rutieri”, adaugă sursa citată.