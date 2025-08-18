Europarlamentara Marion Maréchal și soțul ei, Vincenzo Sofo, un apropiat al premierului italian Giorgia Meloni, au fost implicați într-un accident rutier violent în Calabria.

Accidentul a avut loc sâmbătă, 16 august, în sudul Italiei. Mașina în care se aflau a fost lovită frontal de un alt vehicul care virase brusc pentru a evita un animal, relatează postul francez BFMTV.

Marion Maréchal și soțul ei, un fost europarlamentar italian și membru al Partidului Fratelli d’Italia, au scăpat fără răni grave, însă au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

„Mulțumim tuturor pentru mesajele și telefoanele pline de afecțiune primite în aceste ore. Am văzut moartea izbindu-se de noi, dar am fost cu adevărat norocoși: am scăpat cu viață și fără răni grave. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a salvat și tuturor celor care ne-au fost alături și ne-au ajutat în aceste momente. Și nu vă faceți griji: deja muncim să ne punem pe picioare cât mai repede”, a transmis cuplul pe Instagram.

Cei doi politicieni, aflați încă în spital, au suferit doar dureri ușoare și se declară ușurați că au scăpat nevătămați, în ciuda violenței impactului. Fetița lor de patru ani nu se afla în mașină în momentul accidentului, relatează Le Figaro.

Marion Maréchal este nepoata lui Marine Le Pen și este căsătorită cu Vicenzo Sofo din 2021.