Un protest spontan a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, la Cenei, în fața locuinței unui adolescent implicat în cazul uciderii lui Mario Berinde. Jandarmii au intervenit după un apel la 112, pentru a preveni escaladarea tensiunilor.

Foto: Opinia Timisoarei

Jandarmeria Timiș a transmis că intervenția a avut loc după ce un grup de persoane s-a adunat în fața unui imobil, „pe fondul nemulțumirilor provocate de prezența în localitate a unui minor implicat într-o cauză aflată în atenția autorităților judiciare”. La fața locului au ajuns echipaje ale Jandarmeriei Timiș și Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

„Echipele de dialog ale Jandarmeriei au comunicat permanent cu persoanele prezente, în scopul prevenirii oricăror situații care ar fi putut conduce la escaladarea tensiunilor și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță”, a transmis Jandarmeria Timiș, potrivit AGERPRES.

Conform Jandarmeriei Timiș, nu au fost înregistrate acte de violență sau incidente de ordine publică. Surse din cadrul IPJ Timiș au precizat însă pentru AGERPRES că a fost vorba despre un protest spontan în fața casei unuia dintre minorii care ar fi fost implicați în uciderea lui Mario Berinde. Câteva persoane au aruncat cu ouă în ușa locuinței și au cerut ca adolescentul să fie mutat din localitate.

Mama adolescentului a sunat la 112

Protestul a avut loc în fața blocului în care locuiește adolescentul de 15 ani, după ce acesta s-a întors în Cenei. Mai multe persoane și minori s-ar fi strâns în fața apartamentului familiei și ar fi aruncat cu obiecte în ușă, transmite Pagina de Timiș.

Mama băiatului a fost cea care a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităților, relatează publicația locală. Femeia susține că în familie s-a instalat panica și că îi este teamă să mai locuiască în apartament după cele întâmplate.

Presa locală relatează că polițiștii l-au preluat pe adolescent și l-au dus într-un loc care nu a fost făcut public. Potrivit mamei sale, protestatarii au aruncat în ușa apartamentului cu ouă, sticle, vopsea și alte obiecte, iar aceasta a fost distrusă și nu se mai închide. Familia urmează să depună plângere pentru distrugere.

Ce au decis judecătorii în cazul lui Mario Berinde

Protestul a avut loc la scurt timp după prima sentință pronunțată în dosarul uciderii lui Mario Berinde. Tribunalul Timiș a decis, pe 18 septembrie, internarea într-un centru de detenție pentru 15 ani a minorului M.D.A., acuzat de omor calificat și profanare de cadavre.

În același dosar, un al doilea minor, R.M.D., în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal, conform legislației din România.

Un al treilea minor, B.R.P., a fost trimis în judecată pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, după ce i-ar fi ajutat pe ceilalți doi să incendieze și să scape de cadavru. Instanța a dispus în cazul său măsura educativă a asistării zilnice pentru șase luni.

Minorul condamnat la internare într-un centru de detenție a fost obligat să plătească familiei lui Mario Berinde daune morale de peste un milion de euro. Decizia Tribunalului Timiș nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.