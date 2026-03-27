Bunicul adolescentul ucis de trei prieteni în Timiș, sub control judiciar după ce a pălmuit-o pe mama unuia dintre criminali

Bunicul lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani ucis de trei prieteni de-ai săi, din invidie, în localitatea Cenei din judeţul Timiş, a fost plasat sub control judiciar, după ce mama unuia dintre ucigaşi a reclamat la Poliţie că a fost agresată pe stradă de bărbat.

”La data de 20 martie 2026, poliţiştii Secţiei 2 Rurale Săcălaz au fost sesizaţi de către o femeie de 39 de ani (mama unuia dintre făptuitorii omorului de la Cenei) cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Teilor din Cenei, ar fi fost lovită cu palma în zona feţei de către un bărbat de 66 de ani (bunicul minorului decedat în urma omorului de la Cenei)”, a transmis, vineri seară, IPJ Timiş, scrie News.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru lovire sau alte violenţe, ulterior magistraţii dispunând măsura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, cu monitorizare electronică.

Femeia agresată este mama băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde. În ianuarie, Mario Berinde, un adolescent de 15 ani din Cenei, judeţul Timiş, a fost ucis de trei prieteni de-ai săi, doi băieţi de 15 ani şi unul de 13 ani. Cei doi băieţi de 15 ani se află în arest, iar băiatul de 13 ani într-un centru specializat.