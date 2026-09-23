Bulgar prins în Dolj cu peste 3 kilograme de cocaină și 11 kilograme de canabis ascunse în portbagaj

Un cetățean bulgar, în vârstă de 51 de ani, a fost prins în flagrant în județul Dolj, în timp ce transporta peste 3 kilograme de cocaină și aproximativ 11 kilograme de canabis. Drogurile au fost descoperite de autorități într-un compartiment ascuns al portbagajului autoturismului.

Drogurile erau ascunse într-un compartiment ascuns din portbagaj. Foto: Poliția Română

Bărbatul a fost prins în timp ce deținea și transporta cele două tipuri de droguri, cocaina fiind un drog de mare risc, iar canabisul un drog de risc. Substanțele erau porționate în 84 de pungi, notează DIICOT.

„Substanțele stupefiante au fost găsite în portbagaj, într-un compartiment ascuns”, precizează procurorii DIICOT.

Cetățeanul bulgar a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc.

Miercuri, acesta urmează să fie prezentat Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost desfășurată de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualilor complici.