Tabăra anti-Bolojan din PNL votează pentru Siegfried Mureșan SURSE

Gruparea conservatoare din PNL, ostilă premierului Ilie Bolojan, va vota în Parlament pentru învestirea lui Siegfried Mureșan, susțin surse politice pentru Adevărul. Așadar, Mureșan se mai poate baza pe încă 15 voturi.

Toți parlamentarii PNL votează cu Mureșan Foto: FB PNL

Însă tot e departe de a strânge o majoritate parlamentară. Fără sprijinul PSD, Siegfried Mureșan nu are nicio șansă pentru funcția de prim-ministru. Premierul desemnat se bazează momentan pe voturile PNL, USR și UDMR, dar mai are nevoie de 50 de voturi pentru a strânge o majoritate favorabilă.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, pentru a discuta despre învestirea Guvernului Siegfried Mureșan, susțin surse politice pentru Adevărul. Ilie Bolojan l-a întrebat pe Grindeanu dacă există vreo șansă ca PSD să voteze în favoarea lui Mureșan, iar Grindeanu i-a răspuns: ”Cum să votăm, Ilie, când Mureșan înjură PSD la fiecare interviu? Are sau nu nevoie de voturile noastre?”.

Conducerea PSD a dat deja un vot în unanimitate împotriva lui Siegfried Mureșan, însă partidul nu a luat o decizie finală. Totuși, sunt șanse foarte mici ca parlamentarii social-democrați să voteze pentru instalarea premierului PNL, susțin sursele citate. PSD este partidul-cheie pentru majoritatea parlamentară: fără voturile PSD, Siegfried Mureșan nu poate ajunge la Palatul Victoria.

Până acum n-a existat nicio întâlnire directă între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Premierul desemnat i-a trimis un SMS președintelui PSD, susțin sursele citate. Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că așteaptă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi va da un răspuns final cu privire la învestirea Guvernului Mureșan.