27 de persoane, reținute în dosarul violențelor de la protestul oierilor din Piața Victoriei. 24 sunt vizate de propuneri de arestare

27 de persoane au fost reținute în dosarul privind incidentele violente produse în timpul protestului din 15 septembrie, din zona Pieței Victoriei, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în zilele de 22 și 23 septembrie. Suspecții sunt cercetați pentru ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

27 de persoane au fost reținute în urma violențelor din Piața Victoriei, din 15 septembrie. Foto: Inquam Photos/George Călin

Potrivit procurorilor, în timpul protestului au fost aruncate obiecte dure în direcția jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, mai mulți dintre aceștia fiind loviți. Violențe fizice ar fi fost exercitate și asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată.

În cazul a 10 dintre cele 27 de persoane reținute, judecătorul de drepturi și libertăți a admis, pe 22 septembrie, propunerile procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Pentru alte 14 persoane, procurorii au sesizat miercuri judecătorul de drepturi și libertăți cu propuneri de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cazul celorlalți trei inculpați a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile, cu mai multe obligații, inclusiv interdicția de a participa la adunări publice.

Ancheta a fost extinsă în ultimele zile. Marți, procurorii au efectuat 29 de percheziții în 16 județe și au dus 30 de persoane la audieri. În aceeași cauză, anterior, instanțele dispuseseră arestarea preventivă a cinci persoane, iar alte cinci fuseseră plasate în arest la domiciliu.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale.

Corporatiștii, luați la țintă de agitatorii din Piața Victoriei în ziua protestului

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat, iar furia unor manifestanți s-a revărsat și asupra oamenilor care nu participau la miting. Corporatiști, livratori și bicicliști au fost huiduiți și înjurați.

Potrivit unui martor, un grup de aproximativ 10-15 persoane a ajuns pe bulevardul Nicolae Titulescu, în apropierea clădirii America House. Acolo, furia manifestanților s-a îndreptat către oamenii care treceau prin zonă. „Nu împotriva politicienilor, aici puteau fi de înțeles. Ci împotriva celor etichetați drept «sataniști», «corporatiști», toți cei care nu erau la protest”, a relatat acesta, pe Facebook.