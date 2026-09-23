 27 de persoane, reținute în dosarul violențelor de la protestul oierilor din Piața Victoriei. 24 sunt vizate de propuneri de arestare | adevarul.ro
search
Miercuri, 23 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

27 de persoane, reținute în dosarul violențelor de la protestul oierilor din Piața Victoriei. 24 sunt vizate de propuneri de arestare

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

27 de persoane au fost reținute în dosarul privind incidentele violente produse în timpul protestului din 15 septembrie, din zona Pieței Victoriei, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în zilele de 22 și 23 septembrie. Suspecții sunt cercetați pentru ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

27 de persoane au fost reținute în urma violențelor din Piața Victoriei, din 15 septembrie.
27 de persoane au fost reținute în urma violențelor din Piața Victoriei, din 15 septembrie. Foto: Inquam Photos/George Călin

Potrivit procurorilor, în timpul protestului au fost aruncate obiecte dure în direcția jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, mai mulți dintre aceștia fiind loviți. Violențe fizice ar fi fost exercitate și asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată.

În cazul a 10 dintre cele 27 de persoane reținute, judecătorul de drepturi și libertăți a admis, pe 22 septembrie, propunerile procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Pentru alte 14 persoane, procurorii au sesizat miercuri judecătorul de drepturi și libertăți cu propuneri de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cazul celorlalți trei inculpați a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile, cu mai multe obligații, inclusiv interdicția de a participa la adunări publice.

Ancheta a fost extinsă în ultimele zile. Marți, procurorii au efectuat 29 de percheziții în 16 județe și au dus 30 de persoane la audieri. În aceeași cauză, anterior, instanțele dispuseseră arestarea preventivă a cinci persoane, iar alte cinci fuseseră plasate în arest la domiciliu.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale.

Corporatiștii, luați la țintă de agitatorii din Piața Victoriei în ziua protestului

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat, iar furia unor manifestanți s-a revărsat și asupra oamenilor care nu participau la miting. Corporatiști, livratori și bicicliști au fost huiduiți și înjurați. 

Potrivit unui martor, un grup de aproximativ 10-15 persoane a ajuns pe bulevardul Nicolae Titulescu, în apropierea clădirii America House. Acolo, furia manifestanților s-a îndreptat către oamenii care treceau prin zonă. „Nu împotriva politicienilor, aici puteau fi de înțeles. Ci împotriva celor etichetați drept «sataniști», «corporatiști», toți cei care nu erau la protest”, a relatat acesta, pe Facebook.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
digi24.ro
image
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
stirileprotv.ro
image
Anunțul care dă FIORI românilor! Cursul BNR prevestește dezastrul
gandul.ro
image
Siegfried Mureșan, interviu pentru POLITICO: „Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”
mediafax.ro
image
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo
fanatik.ro
image
Cât ar fi obținut, de fapt, partidul lui Putin la alegeri? Rezultatul ar fi fost cu 23 de puncte sub cel oficial
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
digi24.ro
image
Mutu a alcătuit primul „11” pentru Suedia - România: „Cei trei care au speriat Vestul”
gsp.ro
image
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
digisport.ro
image
Calculele României în Liga Națiunilor. Ce șanse are echipa lui Hagi la primul loc
click.ro
image
Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
O nouă fabrică se deschide în România. Gigantul olandez are putea angaja 250 de muncitori
observatornews.ro
image
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
cancan.ro
image
Un economist confirmă Newsweek: pensiile pot crește cu maximum 7%. Ce bani iau pensionarii în plus?
newsweek.ro
image
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
prosport.ro
image
Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro
playtech.ro
image
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
5 cauze pentru care România are energie scumpă, arătate de Petrișor Peiu: „Asta a fost cea mai mare greșeală”
ziare.com
image
Gabriela Ruse, dezgustată de ce s-a întâmplat după victoria cu Lys, de la Seul
digisport.ro
image
Cum a procedat Teo Trandafir când și-a prins fiica ascultând manele. Testul neașteptat pe care i l-a dat Maiei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Wooooow! Casă bătrânească dintr-un cătun, transformată într-o locuință modernă, de vis. E de nerecunoscut acum. Oricine se poate caza aici / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 23 septembrie 2026. O zi care întoarce situația pentru mai multe zodii! Apare un adevăr care nu mai poate fi ignorat
mediaflux.ro
image
Am intrat în baza sportivă din România construită cu sprijinul lui Ion Iliescu: „Specialiștii spun că e a treia din lume”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și munca pe câmp la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Mohamed Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp
click.ro
image
O rudă a actorului Ionuț Antonie a fost găsită. Anunțul făcut după apelul disperat pentru identificarea familiei
click.ro
image
Declarații sfâșietoare despre ultimele clipe ale actorului Arnaud Denis. Actrița Delphine Depardieu i-a fost alături până la capăt
click.ro
Regele Henric al VIII lea foto profimedia 0418196337 jpg
Obiectul intim pe care îl foloseau reginele în dormitor, pentru a se asigura că vor concepe un moștenitor de sex masculin
okmagazine.ro
Prințesa Kate la premiera Digger a lui Tom Cruise, Profimedia (2) jpg
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un patron din Ploiești a fost lăsat fără 100.000 de euro în 30 de minute. Cum a fost posibil
image
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp

OK! Magazine

image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu