Constructorii au mobilizat 800 de muncitori și 200 de utilaje pe tronsonul de nouă kilometri din „Autostrada cu tuneluri”, pentru a finaliza în termen lucrările pe cel mai dificil tronson de autostradă din vestul României.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a publicat imagini recente de pe șantierul Autostrăzii Lugoj - Deva (A1), din care au mai rămas nefinalizați puțin peste nouă kilometri.

Cea mai dificilă secțiune a traseului sunt cele două tuneluri care însumează peste doi kilometri pe sens, pe care constructorii vor trebui să le realizeze până la sfârșitul anului 2026, odată cu întregul tronson din vestul României.

„Antreprenorul Asocierea UMB GRUP & Euro-Asfalt este mobilizat cu 800 de muncitori și 200 de utilaje. Se lucrează în continuare la cele două tuneluri, dar și la podețe, poduri și pasaje (armări, cofrări și betonări elemente ale structurilor). Ambele tuneluri sunt atacate atât pe intrare, cât și pe ieșire, fiind în diferite stadii de execuție. Au avansat excavațiile la tunelul al doilea, inclusiv la zona de cut&cover”, a transmis DRDP Timișoara.

Săptămâna aceasta se montează un sistem de monitorizare geotehnică complexă în timpul excavației.

„Primele citiri realizate cu acest sistem au evidențiat o comportare în parametri din punct de vedere geotehnic a tunelului”, a informat instituția.

Tunelurile, cea mai dificilă secțiune a Autostrăzii

Secțiunea Margina - Holdea a lotului de autostradă Lugoj - Deva are o lungime de 9,13 kilometri, care cuprinde două tuneluri cu o lungime totală de 2,5 kilometri pe sens și patru viaducte cu o lungime însumată de doi kilometri. Până în prezent, din cei 4,6 kilometri ai celor patru galerii săpate pe tronson au fost săpate cel puțin 700 de metri. Potrivit proiectanților, tunelurile prevăzute sunt unidirecționale, având câte un tub pentru fiecare sens de circulație.

Primul tunel are o lungime mai mică de 500 de metri și nu necesită o galerie pentru evacuarea pietonilor. Al doilea tunel are o lungime de aproximativ 2.000 de metri și este prevăzut cu cinci galerii de evacuare pentru pietoni (dintre care una permite și accesul vehiculelor de urgență).

Autostrada A1 Lugoj–Deva are 100 de kilometri și traversează județele Timiș și Hunedoara, în vestul României, având traseul parțial pe Valea Mureșului până la Dobra, apoi se îndreaptă spre Câmpia de Vest, pe la poalele Munților Poiana Ruscă.

Până la sfârșitul anului 2019, au fost dați în folosință circa 90 de kilometri din autostradă. Ultimul tronson al acesteia, aflat la limita județelor Hunedoara și Timiș, a intrat în șantier în 2023.