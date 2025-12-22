search
Luni, 22 Decembrie 2025
Ministrul danez de Externe, „profund indignat” de decizia lui Trump privind Groenlanda. Danemarca convoacă ambasadorul SUA

Publicat:

Autoritățile daneze au reacționat ferm după ce președintele american Donald Trump a anunțat numirea unui trimis special pentru Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei. Copenhaga consideră gestul „total inacceptabil” și va convoca ambasadorul Statelor Unite pentru explicații.

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a criticat decizia lui Trump FOTO: Politiken.dk
Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a criticat decizia lui Trump FOTO: Politiken.dk

Danemarca îl va convoca pe ambasadorul SUA la Copenhaga, după ce președintele american Donald Trump a decis să desemneze un trimis special pentru Groenlanda, un teritoriu autonom danez pe care liderul de la Casa Albă a amenințat în trecut că l-ar putea anexa, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a criticat dur această decizie. „Sunt profund indignat de această numire şi de această declaraţie, pe care le consider total inacceptabile”, a declarat el pentru postul TV2 Danemarca. Oficialul a precizat că ministerul său îl va convoca pe ambasadorul Statelor Unite în următoarele zile „pentru a obţine explicaţii”.

Danemarca cere respectarea integrității teritoriale

Anterior, într-un comunicat de presă transmis prin e-mail agenției AFP, Lars Lokke Rasmussen afirmase că numirea unui trimis special „confirmă interesul continuu al SUA pentru Groenlanda”. Totuși, șeful diplomației daneze a subliniat că acest interes trebuie să respecte suveranitatea țării sale. „Cu toate acestea, insistăm ca toată lumea, inclusiv Statele Unite, să arate respect pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei”, a adăugat el.

Poziția fermă a Uniunii Europene

Controversa a generat și o reacție la nivel european. Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a declarat luni că integritatea teritorială și suveranitatea Danemarcei, inclusiv asupra Groenlandei, trebuie păstrate. „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei, a suveranităţii sale şi a inviolabilităţii frontierelor sale este esenţială pentru Uniunea Europeană”, a afirmat Anouar El Anouni, purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Anunțul făcut de Donald Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, un republican, în funcția de trimis special al Statelor Unite pentru Groenlanda, un vast teritoriu autonom danez considerat strategic de Washington.

Am plăcerea să anunţ că îl numesc pe marele guvernator al Louisianei, Jeff Landry, în funcţia de trimis special al Statelor Unite în Groenlanda”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social. Liderul american a explicat și motivele acestei decizii: „Jeff înţelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră naţională şi va apăra cu tărie interesele ţării noastre pentru siguranţa, securitatea şi supravieţuirea aliaţilor noştri şi, de fapt, a întregii lumi. Felicitări, Jeff!”

La rândul său, Jeff Landry i-a mulțumit luni lui Trump, într-un mesaj publicat pe platforma X. „Este o onoare să îndeplinesc această funcţie pro bono pentru a face din Groenlanda o parte a Statelor Unite”, a scris acesta.

După ce a fost reales, Donald Trump a declarat în mai multe rânduri că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda, invocând în special motive legate de securitatea națională, și și-a exprimat repetat dorința de a o cuceri.

SUA

