Autostrada Sudului, menită să îmbunătățească legătura dintre vestul și sudul României și să continue în Bulgaria cu un drum expres spre autostrăzile din Balcani, a rămas, în mare parte, la stadiul de proiect.

Doar puțin peste zece kilometri și un pod peste Dunăre, la Calafat, au fost construiți până în prezent din Autostrada Sudului (A6), un proiect menit să ofere o alternativă pentru transportul internațional, clasicei legături dintre România și Bulgaria, pe podul Giurgiu - Ruse.

Traseul din anii '80

O parte a proiectului își are originile în anii ’80, ca ramificație a unei rute internaționale de transport denumită T.E.M. (Trans-Europa Motorway), care urma să conecteze vestul și nordul Europei cu Peninsula Balcanică și Turcia.

„Lungimea totală a tronsonului românesc al autostrăzii transeuropene va fi de circa 870 de kilometri. Itinerarul pe care se va construi magistrala va străbate 11 județe ale țării și va avea ca punct de intrare localitatea Nădlac (punctul de frontieră din județul Arad), de unde va coborî spre sud urmând ruta Lugoj, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Caracal, București, Constanța. Viitoarea autostradă va avea două căi unidirecționale, fiecare cu câte două benzi de circulație, între cele două sensuri fiind amenajată o zonă verde. Accesul pe autostradă va fi controlat și se va realiza prin intersecții denivelate și noduri rutiere la ramificații”, declara, în 1982, Mihai Boicu, pe atunci director al Direcției Drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, în revista Almanah Auto.

După 1990, prioritățile în construcția de autostrăzi din România au ocolit regiunea de sud-vest a țării. În anii 2000, a fost lansat un alt proiect european ce viza și această regiune: drumul de mare viteză Via Carpatia, conceput pentru a face legătura între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee, pornind din Klaipėda (Lituania) și ajungând până la Salonic (Grecia). O parte a traseului viza și infrastructura rutieră din Banat și Oltenia.

Autostrada Sudului, în studiu de fezabilitate

În ultimii ani, și statul român a promovat noi planuri pentru drumuri de mare viteză care să lege aceste regiuni de Capitală.

Proiectul cel mai recent vizează construcția Autostrăzii A6 București–Lugoj, cunoscută și sub numele de Autostrada Sudului, care ar urma ruta București – Alexandria – Roșiori de Vede – Craiova – Calafat – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș – Lugoj. Până în prezent, a fost construit doar un segment de 10,5 kilometri (centura Lugoj - Balinț) din A6, inaugurat în 2013. Restul sectoarelor, plănuite ca drumuri expres, se află în faza studiului de fezabilitate.

Două ramificații ale viitoarei Autostrăzi, pe rutele Craiova – Calafat și Drobeta-Turnu Severin – Calafat, ar urma să conecteze rețeaua de autostrăzi a României cu cea a Bulgariei prin Podul Calafat – Vidin (video), inaugurat în 2013. Orașul Calafat din județul Dolj se află la aproximativ 90 de kilometri de Craiova, pe DN 56 (E 79) și Drobeta Turnu Severin (pe DN 56A), cele două șosele spre orașul-port la Dunăre fiind modernizate în ultimii ani.

Orașul Vidin se află la aproape 200 de kilometri de Autostrada A2 Hemus, care leagă Bulgaria de Balcani, iar conexiunea dintre acestea va fi făcută prin viitorul drum expres Vidin - Botevgrad (A2), ale cărui segmente se află în diverse stadii de proiectare și execuție. Mai puțin de 20 de kilometri din șoseaua de mare viteză din Bulgaria au fost inaugurați până în prezent, însă în următorii ani, este așteptată finalizarea a aproape 100 de kilometri.