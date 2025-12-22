search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cele mai căutate meserii de viitor în România. Competențele care aduc succes la angajare

0
0
Publicat:

Piața muncii din România va trece prin transformări accelerate în următorii ani, atât în privința sectoarelor care vor face angajări, dar și a competențelor căutate de angajatori, arată specialiștii.

Meseria de șofer va rămâne printre cele mai căutate. Foto: Freepik.com
Meseria de șofer va rămâne printre cele mai căutate. Foto: Freepik.com

Oamenii vor avea nevoie să își dezvolte competențe noi pentru a-și crește șansele de succes profesional, arată EURES, rețeaua europeană de servicii pentru ocuparea forței de muncă.

Competențele căutate de angajatori în 2026

Specialiștii EURES explică, într-un articol publicat recent, că schimbările de pe piața muncii din Europa sunt determinate de digitalizare, automatizare, inteligență artificială, precum și de transformări economice și sociale profunde. Pentru a face față noilor provocări, viitorii angajați vor trebui să își dezvolte o serie de abilități dincolo de competențele căutate, în mod obișnuit, de angajatori.

Adaptabilitatea va fi una dintre cele mai importante abilități pe piața muncii în viitor, întrucât angajații vor trebui să facă față schimbărilor tehnologice și organizaționale tot mai frecvente, transmite EURES. În acest context, rigiditatea profesională devine un dezavantaj major pe piața muncii.

Inteligența emoțională, capacitatea de a-ți gestiona propriile emoții și de a le înțelege pe ale celor din jur, va fi, de asemenea, tot mai relevantă pentru angajatori.

„Inteligența emoțională este esențială într-un mediu de lucru colaborativ și divers, fiind o competență care nu poate fi ușor înlocuită de tehnologie”, transmite EURES.

Gândirea critică se numără printre trăsăturile care oferă avantaje importante angajaților.

„Gândirea critică le permite angajaților să analizeze informații complexe și să ia decizii informate, într-un context dominat de automatizare și de un volum mare de date”, transmit specialiștii instituției.

Comunicarea eficientă se află, la rândul ei, printre competențele importante căutate pe piața muncii.

„Angajatorii își doresc persoane capabile să își exprime ideile clar, să colaboreze eficient și să evite neînțelegerile care pot apărea în contexte culturale și profesionale diferite”, arată EURES.

Competențele digitale de bază includ utilizarea instrumentelor digitale, lucrul cu platforme online, înțelegerea tehnologiilor de bază și capacitatea de a folosi inteligența artificială ca instrument de lucru. Lipsa acestora este considerată un dezavantaj pentru angajare în 2026.

„Competențele digitale de bază nu mai sunt opționale; ele reprezintă o condiție minimă pentru participarea pe piața muncii în 2026”, mai arată EURES.

Ce locuri de muncă vor fi create în România în următorii ani

În România, IT-ul, comerțul și industria auto vor crea cele mai multe locuri de muncă până în 2035, arată estimările Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale), o agenție a Uniunii Europene specializată în formarea profesională și dezvoltarea competențelor.

Citește și: Meseria cea mai dură din România va dispărea. Munca plină de pericole în iadul din adâncurile Văii Jiului

În raportul actualizat pe anul 2025, agenția oferă estimări pentru fiecare țară din UE privind evoluția pieței muncii, numărul total de locuri de muncă ce vor deveni disponibile și creșterea forței de muncă, pe sectoare, până în 2035.

Pentru România, prognozele pentru perioada 2025–2035 arată cele mai mari creșteri ale numărului de angajați în sectorul IT, comerț și industria auto.

Cea mai mare creștere de pe piața muncii, între 2025 și 2035, este estimată la 226.058 de persoane în sectorul programare IT și servicii informatice. Urmează activitățile de comerț cu amănuntul, cu o creștere estimată de aproximativ 209.000 de angajați, și industria autovehiculelor, cu circa 175.000 de locuri de muncă în plus în următorul deceniu.

Lista celor zece sectoare în ceea ce privește evoluția ocupării forței de muncă este completată de transportul terestru (96.283 persoane), cazare și alimentație publică (65.353 persoane), activități din domeniul sănătății umane (58.868 persoane), fabricarea echipamentelor electrice (45.801 persoane), industria alimentară, băuturi și tutun (45.182 persoane), activități juridice și de contabilitate (37.047 persoane) și producția și furnizarea de energie electrică (36.994 persoane).

Șoferia, printre meseriile cele mai sigure pe piața muncii

O altă secțiune a raportului prezintă clasamentul ocupațiilor cu cea mai mare creștere a numărului de angajați între 2025 și 2035. Topul este condus de specialiștii în afaceri și administrație (153.463 persoane), urmați de șoferi și operatori de utilaje mobile (125.105 persoane) și de specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor (123.238 persoane).

Lista este completată de lucrători în vânzări (93.840 persoane), muncitori din minerit, construcții, industrie prelucrătoare și transport (92.300 persoane), asamblori (79.644 persoane), specialiști în știință și inginerie (78.455 persoane), tehnicieni în IT și comunicații (53.878 persoane), profesioniști din domeniile juridic, social și cultural (53.740 persoane) și lucrători în servicii personale (51.691 persoane).

Cele mai multe locuri de muncă disponibile în total în România, în perioada 2025–2035, sunt estimate pentru șoferi și operatori de utilaje mobile (277.739 persoane), urmați de specialiștii în afaceri și administrație (236.689 persoane) și de lucrătorii în vânzări (219.521 persoane).

Cele mai mari nevoi de înlocuire a forței de muncă în România, adică a numărului de persoane care vor trebui angajate pentru a-i înlocui pe cei care ies din piața muncii, în perioada 2025–2035, sunt estimate în rândul lucrătorilor agricoli calificați (262.147 persoane), urmați de șoferi și operatori de utilaje mobile (152.634 persoane) și de muncitorii din metalurgie, construcții de mașini și meserii conexe (140.303 persoane).

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană
stirileprotv.ro
image
Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu
gandul.ro
image
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
mediafax.ro
image
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
observatornews.ro
image
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Programul Poștei Române de Crăciun și Revelion 2026. Până la ce dată se mai livrează coletele
playtech.ro
image
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Ajutoare financiare pentru pensionari. Cine sunt românii care mai primesc sprijin în decembrie
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Ceaiuri pe care să le ai în casă de Crăciun. Te salvează după mesele bogate