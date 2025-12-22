Femeie de 30 de ani ucisă cu brutalitate într-un apartament din Hunedoara. Concubinul, principalul suspect

Un nou caz femicid a fost înregistrat în județul Hunedoara. O femeie în vârstă de 30 de ani a fost găsită fără viață, în noaptea de duminică spre luni, 21 spre 22 decembrie, în apartamentul în care locuia împreună cu concubinul său. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului.

Între cei doi ar fi avut loc un conflict, iar femeia ar fi fost agresată fizic. Surse apropiate anchetei indică faptul că aceasta ar fi fost bătută cu brutalitate, suferind leziuni incompatibile cu viața, spun sursele Observator. Trupul neînsuflețit a fost descoperit în locuință, iar bărbatul este principalul suspect în acest caz, conform primelor informații.

Vecinii spun că nu au observat semne care să indice un conflict major între cei doi, însă alți locatari susțin că, în ultima perioadă, ar fi existat tensiuni în cuplu, pe fondul geloziei.

Oameni din bloc spun că nu se așteptau la un asemenea deznodământ, șocați de cele întâmplate.

Conform vecinilor, femeia și bărbatul aveau împreună o fetiță.

Polițiștii continuă cercetările, urmând să stabilească exact modul în care s-a produs decesul și să ia măsurile legale care se impun.