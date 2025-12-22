Acuzații de mită la Spitalul Județean Ploiești: prejudiciu de 28,7 milioane de lei. Fostul manager, trimis în judecată

Procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți inculpați, printre care și fostul manager al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, acuzați de abuz în serviciu și de dare și luare de mită.

Potrivit instituției citate, este vorba despre:

- Nica Bogdan-Cristian, manager al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, acuzat de luare de mită și abuz în serviciu (în formă continuată).

- Iordache Mihăiță-Sorin, la data faptelor economist la serviciul achiziții și ulterior director financiar contabil în cadrul spitalului menționat, acuzat de complicitate la abuz în serviciu (în formă continuată)

- Velmed International SRL și B.D.A., pentru dare de mită și complicitate la abuz în serviciu (în formă continuată), cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit procurorilor, în perioada 2021-2024, Bogdan-Cristian Nicai, este acuzat că, în exercitarea atribuțiilor sale, a încălcat legislația privind achizițiile publice.

El ar fi desfășurat în mod repetat (4 acte materiale) proceduri de achiziție pentru echipamente și aparate medicale din domeniile radiologie, neurochirurgie, ortopedie și cardiologie, la prețuri substanțial supraevaluate, și ar fi efectuat plăți ilegale pentru acestea.

Acțiunile sale ar fi generat un prejudiciu estimat la 28.700.705 lei și, în același timp, ar fi asigurat un folos material necuvenit firmei Velmed International SRL, singură sau în asociere cu alte persoane juridice, căreia spitalul i-a atribuit aceste contracte în mod ilegal.

Întreaga anchetă arată că Bogdan-Cristian Nica a beneficiat de sprijinul lui Mihăiță-Sorin Iordache și al firmelor Velmed International SRL și B.D.A. pentru derularea ilegală a unor achiziții publice.

În legătură cu atribuirea unor contracte subsecvente, Nica ar fi primit în două tranșe, pe 18 mai și 13 august 2022, suma de 50.000 lei într-un cont bancar, bani necuveniți de la B.D.A., administratorul Velmed International SRL, beneficiară a contractelor respective.

Prejudiciul total estimat adus Spitalului Județean Ploiești este de 28.700.705 lei, reprezentând diferența dintre prețurile plătite pentru echipamentele medicale (radiologie, neurochirurgie, ortopedie, cardiologie) achiziționate ilegal și prețurile de piață.

Pentru a recupera prejudiciul, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților persoane fizice.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.