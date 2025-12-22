CTP critică demersul lui Nicușor Dan privind referendumul pentru justiție. „Președintele creier pane”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat dur anunțul făcut de președintele României, Nicușor Dan, privind organizarea unui referendum printre magistrați, afirmând că un astfel de demers este ilegal, neconstituțional și va avea efecte politice și internaționale serioase.

„Nu am altă expresie pentru ce a făcut Nicușor Dan. Nu credeam să folosesc această expresie în legătură cu președintele Dan și anume „creier pane”. Expresia asta include două posibilități: fie prostia, fie pierderea unor facultăți mintale. Nu știu pe care să o aleg. Tertium non datur. Încerc să construiesc ceva logic înainte să mă dau cu capul de acest vid care este declarația președintelui”, a declarat Cristian Tudor Popescu, la B1TV.

El a amintit declarațiile președintelui în legătură cu justiția: „Înainte de documentarul Recorder, pe domnul Nicușor Dan nu l-a interesat caracatița din justiție nici cât negru sub unghie. A spus doar că magistrații muncesc mult. Pe 30 iulie a anunțat ca se va duce la multe ședințe ale CSM și se va pregăti bine pentru ele, nu a fost la niciuna. Acum vrea să demită CSM, niște oameni pe care nici nu i-a văzut față în față vreodată”.

El a mai susținut că, după documentarul Recorder, președintele s-a activat cu mișcări de imagine.

„Era presat de explozia formidabilă a documentarului în spațiul public și a simțit nevoia să nu rămână pe dinafara. Atunci a venit cu invitația să i se scrie la Cotroceni, apoi a plusat să fie întâlnirea cu magistrații. O idee mai proastă decât alta. A spus ca această întâlnire cu magistrații va avea loc într-un cadru privat, fără public. Nu se poate asa ceva, dacă tot o face, să o facă publică, să vadă o țară întreagă, de asta e nevoie ca oamenii să înțeleagă ceva, să aibă încredere. Atunci președintele a zis că o face publică. Va fi un fiasco. Nu vor fi nici ăia 20-40 cât a spus domnul președinte, racolați de prin benzinării”, consideră Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul a subliniat, totodată, că toate aceste mișcări de imagine în serie ale președintelui au fost greșite, spre deosebire însă de anunțul legat de organizarea referendumului printre magistrați.

„În cazul unui referendum organizat de președinte, actul respectiv începe așa: în baza legii nr cutare și cutare. În baza cărei legi? În baza cărei poate să convoace acest referendum președintele? Apoi, dacă se va dovedi că CSM nu este în serviciul oamenilor? Dacă asta vor spune magistrații? Nici asta nu este în regulă! Se va stabili o vinovăție prin vot. O vinovăție, în justiție, nu se stabilește prin vot, că nu suntem în Parlament, ci prin probe administrate și o hotărâre judecătorească. Nu există nicio bază, chiar dacă s-ar face aceasta consultare, prin care să demiți CSM-ul”, a mai spus gazetarul.

CTP a susținut apoi că anunțul președintelui va avea consecințe la nivel internațional: „Și spune președintele creier pane CSM va pleca de urgență. Ma întreb cum? Se va duce în premieră domnul președinte acolo și le va spune „Domnilor și domnilor, eliberați sala!”. Această mișcare a fost văzută în toate cancelariile europene și mondiale. Ce pot să creadă oamenii aia despre un președinte care poate să spună asa ceva”.

Acesta a mai spus că prin anunțul făcut duminică, Nicușor Dan a stârnit ideea suspendării sale în partidele de opoziție, idee care nu se știe ce rezultat va avea.

„Apoi, a reușit să îi activeze pe ăștia, pe AUR, pe SOS, pe POT, și pe aia cu mingi de fotbal în loc de cap din Parlament care au treimea necesară pentru a face cerere de suspendare. Va să zică în Parlamentul României se va vota cererea de suspendare. Sa vedem cu ce rezultat. Ea este la mâna PSD-ului. A reușit domnul președinte să se pună la mana PSD-ului prin aceasta mișcare de creier pane”, a declarat CTP.

Potrivit jurnalistului, anunțul lui Nicușor Dan va schimba și abordarea CSM-ului, care va intra de acum în ofensivă.

„Până acum, CSM era în defensivă, căuta să se apere. Chiar CSM a încercat un referendum, o consultare cu judecătorii ca să lanseze niște fum. Acum poate fi într-o ofensiva decisiva. Sesizează la CCR aceasta ilegalitate pe care a pronunțat-o președintele, profund neconstituțională”, a spus gazetarul.

Cristian Tudor Popescu a susținut, de asemenea, că prin această mișcare președintele se face doar de râs și subliniază că ideea că de vină pentru deciziile proaste sunt consilierii este greșită.

„Vreau să lămurim o prostie pe care o aud sistematic: Are consilieri proști. Consilierii nu există. Ei au statut doar în raport cu președintele, pentru nimeni din această țară ei nu există. Ceea ce spun ei nu se consemnează, nu poate fi utilizat de către un responsabil care are consilieri. Niciun oficial nu poate spune „Așa m-a sfătuit consilierul”. Răspunderea îi aparține președintelui Nicușor Dan mie în sută. Nu există nicio delegare de responsabilitate”, a subliniat gazetarul.

Acesta consideră că declarația lui Nicușor Dan a produs o „zdruncinare” printre oamenii, care acum se întreabă „ce este în capul acestui om?”.

„A spus chiar președintele ca nu sunt fapte aici, sunt doar niște sesizări, niște mărturii, ziceri ale unor magistrații. Ele nu au nicio valoare dacă nu sunt verificate, dacă nu se aduc probe în sprijinul lor ca să le poți utiliza în legătura cu cei vizați. Ca să aduni probe în așa ceva este o treabă de ordinul ailor. Nu folosesc la nimic. Ele conturează ceea ce știm cu toții din documentarul Recorder, dar nu ajută la nimic”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.