Luni, 22 Decembrie 2025
Turiștii care vor să se apropie de Fontana di Trevi din Roma vor fi nevoiți să plătească o taxă

Publicat:

Turiștii care doresc să se apropie de Fontana di Trevi din Roma vor trebui curând să plătească o taxă de doi euro, a anunțat primarul orașului, în contextul în care autoritățile caută să obțină venituri mai mari din numeroasele atracții turistice ale Italiei.

Turiștii vor plăti o taxă de doi euro FOTO Shutterstock
Turiștii vor plăti o taxă de doi euro FOTO Shutterstock

Primarul Roberto Gualtieri susține că noul sistem de plată va intra în vigoare de la 1 februarie, adăugând că măsura ar urma să aducă anual aproximativ 6,5 milioane de euro, transmite Reuters.

„Doi euro nu sunt foarte mulți… și vor contribui la reducerea haosului provocat de fluxurile turistice,” a explicat Gualtieri, subliniind că locuitorii Romei vor continua să aibă acces gratuit la fântână.

Turiștii vor trebui să plătească dacă vor să urce pe treptele de piatră care înconjoară bazinul fântânii, în timp ce mica piațetă din jur, de unde se poate admira monumentul impunător, va rămâne deschisă pentru toată lumea.

Fontana di Trevi, unde tradiția spune că vizitatorii aruncă o monedă în apă pentru a-și asigura revenirea la Roma, este de mult timp o atracție majoră pentru turiști, inclusiv pentru lideri mondiali aflați în vizită.

Finalizat în 1762, monumentul este o capodoperă târzie barocă care îl înfățișează pe Oceanus, zeul tuturor apelor, simbolizând stările variate ale mărilor și râurilor lumii.

Până acum, în acest an, fântâna a primit nouă milioane de vizitatori, a spus Gualtieri, sugerând că mulți vor alege să o admire de la distanță în viitor, în loc să plătească pentru a se apropia de apă.

Vizitatorii prezenți vineri au declarat că ar fi dispuși să plătească dacă banii ar fi folosiți în mod corespunzător.

„Dacă înseamnă că banii sunt folosiți pentru întreținerea ei, atunci da, e în regulă,” a spus turista britanică Yvonne Salustri.

Gualtieri a adăugat că alte cinci obiective relativ necunoscute din Roma, care în prezent sunt gratuite, vor începe să perceapă cinci euro pentru acces de la începutul lunii februarie, continuând tendința recentă de a obține profituri din patrimoniul cultural italian.

În 2023, a fost introdusă o taxă de cinci euro pentru vizitarea Panteonului antic din Roma. Ca urmare, piața din fața clădirii este adesea aglomerată cu oameni care așteaptă să-și plătească intrarea.

Veneția a introdus un sistem de taxare a turiștilor în sezonul de vârf, în timp ce Verona a început luna aceasta să perceapă o taxă pentru accesul pe balconul asociat poveștii „Romeo și Julieta” a lui Shakespeare.

