search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Sănătății propune programe pentru depistarea timpurie a cancerului și prevenție pentru sănătatea mintală

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat luni, 22 decembrie, că a pus în transparenţă decizională o Hotărâre de Guvern prin care creează cadrul legal necesar pentru ca prevenţia să iasă din zona declarativă şi să devină politică publică aplicabilă.

Alexandru Rogobete/FOTO: Gov.ro
Alexandru Rogobete/FOTO: Gov.ro

„Am pus astăzi în transparență decizională o Hotărâre de Guvern prin care creează cadrul legal necesar pentru ca prevenția să iasă din zona declarativă și să devină politică publică aplicabilă.

Este o continuare firească a mesajelor pe care le-am transmis constant: prevenția trebuie să ajungă la oameni din timp, nu să fie invocată doar când boala este deja instalată și posibilitățile de intervenție sunt limitate”anunță Rogobete pe Facebook.

Acesta explică că Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA introduc profilaxia pre-expunere (PrEP) pentru persoanele neinfectate, dar cu risc de expunere.

„Este o măsură de prevenție utilizată la nivel european, cu eficiență dovedită, care reduce semnificativ riscul de infectare și permite intervenția înainte ca boala să apară.

În domeniul sănătății mintale, creăm cadrul pentru intervenție timpurie. Asigurăm acces la testare rapidă pentru identificarea precoce a consumului de substanțe psihoactive și introducem evaluarea psihologică pentru copiii sub 18 ani. Problemele pot fi identificate la timp, iar îngrijirea medicală devine una preventivă și orientată spre viitor, nu doar una reactivă”, adaugă ministrul.

Prin aceeași Hotărâre, explică Alexandru Rogobete, vor fi înființate trei programe naționale de sănătate publică cu impact major pe termen lung.

Noile programe naționale de sănătate introduc screening organizat pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal, permițând depistarea timpurie și tratamente mai eficiente. Screeningul neonatal asigură diagnosticarea precoce a unor boli grave la nou-născuți, înainte de apariția simptomelor.

Programul de îngrijiri paliative extinde serviciile pentru pacienții cu boli grave, inclusiv la domiciliu și prin echipe mobile, pentru o îngrijire continuă și adaptată nevoilor lor.

Transparenţa decizională reprezintă un instrument de lucru, nu o simplă formalitate. Aşteptăm observaţii, propuneri şi contribuţii care să sprijine construirea unor programe funcţionale, adaptate realităţilor noastre. Încrederea se construieşte prin fapte. Iar prevenţia este una dintre cele mai responsabile forme de grijă faţă de oameni”, declară ministrul Sănătăţii.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă, în Franța, la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani
stirileprotv.ro
image
Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu
gandul.ro
image
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
mediafax.ro
image
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Donald Trump desemnează un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul american
observatornews.ro
image
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
playtech.ro
image
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Sondaj CURS. Surpriză uriașă privind intenţie de vot la alegerile parlamentare. AUR – 35%, PSD – 22%
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă