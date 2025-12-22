Ministrul Sănătății propune programe pentru depistarea timpurie a cancerului și prevenție pentru sănătatea mintală

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat luni, 22 decembrie, că a pus în transparenţă decizională o Hotărâre de Guvern prin care creează cadrul legal necesar pentru ca prevenţia să iasă din zona declarativă şi să devină politică publică aplicabilă.

„Am pus astăzi în transparență decizională o Hotărâre de Guvern prin care creează cadrul legal necesar pentru ca prevenția să iasă din zona declarativă și să devină politică publică aplicabilă.

Este o continuare firească a mesajelor pe care le-am transmis constant: prevenția trebuie să ajungă la oameni din timp, nu să fie invocată doar când boala este deja instalată și posibilitățile de intervenție sunt limitate”, anunță Rogobete pe Facebook.

Acesta explică că Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA introduc profilaxia pre-expunere (PrEP) pentru persoanele neinfectate, dar cu risc de expunere.

„Este o măsură de prevenție utilizată la nivel european, cu eficiență dovedită, care reduce semnificativ riscul de infectare și permite intervenția înainte ca boala să apară.

În domeniul sănătății mintale, creăm cadrul pentru intervenție timpurie. Asigurăm acces la testare rapidă pentru identificarea precoce a consumului de substanțe psihoactive și introducem evaluarea psihologică pentru copiii sub 18 ani. Problemele pot fi identificate la timp, iar îngrijirea medicală devine una preventivă și orientată spre viitor, nu doar una reactivă”, adaugă ministrul.

Prin aceeași Hotărâre, explică Alexandru Rogobete, vor fi înființate trei programe naționale de sănătate publică cu impact major pe termen lung.

Noile programe naționale de sănătate introduc screening organizat pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal, permițând depistarea timpurie și tratamente mai eficiente. Screeningul neonatal asigură diagnosticarea precoce a unor boli grave la nou-născuți, înainte de apariția simptomelor.

Programul de îngrijiri paliative extinde serviciile pentru pacienții cu boli grave, inclusiv la domiciliu și prin echipe mobile, pentru o îngrijire continuă și adaptată nevoilor lor.

„Transparenţa decizională reprezintă un instrument de lucru, nu o simplă formalitate. Aşteptăm observaţii, propuneri şi contribuţii care să sprijine construirea unor programe funcţionale, adaptate realităţilor noastre. Încrederea se construieşte prin fapte. Iar prevenţia este una dintre cele mai responsabile forme de grijă faţă de oameni”, declară ministrul Sănătăţii.