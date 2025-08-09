search
Video Viaductele spectaculoase de pe Autostrada Transilvania. Cum arată cel mai avansat șantier al autostrăzii A3

0
0
Publicat:

Cluj-Napoca și Oradea vor fi legate complet prin Autostrada Transilvania (A3) cel mai devreme în 2031, însă unele dintre sectoarele autostrăzii aflate în șantier ar putea fi finalizate chiar în acest an.

Autostrada Transilvania. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Autostrada Transilvania. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Aproape 130 din cei 160 de kilometri ai Autostrăzii Transilvania (A3) Cluj-Napoca – Oradea – vama Borș au rămas nefinalizați, iar pe unele sectoare ale traseului, lucrările ar putea fi încheiate cel mai devreme în 2031.

Șirul de viaducte de pe Autostrada Transilvaniei

Totuși, lucrările se apropie de final pe unul dintre cele mai spectaculoase tronsoane ale acesteia, între localitățile Nădășelu (județul Cluj) și Poarta Sălajului (județul Sălaj). Traseul are o lungime totală de peste 42 de kilometri și va cuprinde 16 poduri și pasaje, respectiv 18 viaducte, care străbat zona deluroasă a județelor Cluj și Sălaj.

La acestea se adaugă alte două viaducte majore, la Nădășelu și Topa Mică, cu o lungime totală de 3,2 kilometri, necesare pentru a ocoli zonele cu teren instabil. Cu excepția celor două viaducte din județul Cluj, a căror finalizare este așteptată în 2026, majoritatea lucrărilor de artă de pe traseu au fost deja construite, iar primele straturi de asfalt au fost așternute începând din primăvara acestui an.

Progresul pe secțiunile tronsonului Nădășelu - Poarta Sălajului a ajuns la aproape 90 la sută, iar finalizarea lucrărilor este estimată în 2025. Totuși, pentru ca autostrada să poată fi dată în folosință vor trebui finalizate lucrările la cele două viaducte, pe o secțiune de peste cinci kilometri. Lucrările la pasaje au fost licitate separat, iar în luna iulie Ministerul Transporturilor a acordat autorizația de construcție pentru devierea de traseu.

Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) jpg
Imaginea 1/15: Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (34) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) JPG

Termenul estimat pentru realizarea celor 42 de kilometri dintre Nădășelu și Poarta Sălajului este luna august 2026.

41 de kilometri, cel mai devreme în 2031

În prezent, șoferii pot circula pe un traseu complet de 120 de kilometri al Autostrăzii Transilvania, de la Târgu Mureș până la Nădășelu. De la Poarta Sălajului, un alt tronson al Autostrăzii A3, de 41 de kilometri ar putea fi finalizat cel mai devreme în 2031. Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor pe secțiunile Poarta Sălajului - Zalău - Nușfalău a fost atribuit în 2024 de statul român unei asocieri de firme condusă de compania Makyol din Turcia.

Are o valoare record, de peste 6,6 miliarde de lei, și prevede construcția tunelului Meseș (2,89 kilometri), care va fi cel mai lung tunel de pe o autostradă din România.

„Asocierea de firme turcești care a câștigat contractul are la dispoziție 78 de luni (18 luni proiectare, 60 de luni execuție) pentru construcția celor 41 de km ai secțiunilor Poarta Sălajului-Zalău și Zalău-Nușfalău (Autostrada Transilvania). Pe traseul acestui sector al Autostrăzii A3 vor fi construite inclusiv 65 de viaducte, poduri și pasaje, în lungime totală de aproximativ 13 kilometri”, informa atunci Ministerul Transporturilor.

Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Imaginea 1/10: Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) JPG
Autostrada Transilvania A3 șantier pe lotul Nădășelu Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) JPG

În 2026, este estimată și finalizarea tronsonului Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26 de kilometri, din județul Bihor. Acesta cuprinde unul dintre cele mai lungi viaducte de autostradă din Europa, construit la Suplacu de Barcău, cu o lungime de 1,8 kilometri. Iar în 2027, este așteptată finalizarea lucrărilor la secțiunea Chiribiș - Biharia, de 29 de kilometri.

