Un fost procuror DNA acuză mutarea unor anchetatori pe Secţia Judiciară. „Poliţia Judiciară este musai să treacă la Ministerul Public”

Fostul procuror DNA Cristian Anghel a declarat, la discuţiile de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, că ştie cazuri de procurori mutaţi din dosare penale pe Secţia Judiciară şi a cerut ca Poliţia Judiciară să treacă la Ministerul Public.

”Am lucrat la DNA în perioada în care DNA făcea dosare serioase de corupţie. La DNA este un fenomen foarte, foarte interesant, nu ştiu cât de cunoscut este. El este verificabil, sunt fapte. Cel puţin trei cazuri de procurori cunosc eu, unul dintre cazuri este redat în documentarul Recorder, cunosc trei cazuri de procurori-anchetatori care lucrau dosare penale şi care, dintr-o dată, după 15 sau aproape 30 de ani de vechime în profesie, au fost mutaţi pe Secţia Judiciară. Iată acelaşi fenomen ca la instanţa de judecată.

Mutaţi unii de pe o secţie pe alta. Acolo se pare că, dacă eşti incomod, sau cu cei care au fost consideraţi incomozi, lucrurile au stat de maniera aceasta sau, poate dimpotrivă acele persoane, eu ştiu, au fost către finalul carierei lor sau, după o anumită perioadă, conducerea a considerat că nu pot face carieră în judiciar, după ce au făcut dosare penale. Există şi posibilitatea aceasta. Este un lucru pe care îl cunosc şi poate fi documentat”, a declarat Cristian Anghel.

Totodată, fostul procuror consideră că Poliţia Judiciară trebuie să treacă la Ministerul Public.

”Poliţia Judiciară este musai să treacă la Ministerul Public. Aşa cum se întâmplă în modelul Direcţiei Naţionale Anticorupţiei. Fără o Poliţie Judiciară în totalitate gestionată de Ministerul Public, justiţia penală se va limita în mare parte la infracţiuni rutiere”, a mai transmis fostul procuror DNA.

În acelaşi timp, Cristian Anghel susţine că este obligatoriu ca Sistemul Naţional de Interceptări să treacă la Ministerul Public.

„Sistemul Naţional de Interceptări este o temă foarte, foarte grea, dar eu îndrăznesc să spun că la un moment dat încercările de a trece Sistemul Naţional de Interceptări pe partea de justiţie la Ministerul Public este obligatoriu. Aşa se întâmplă în toate ţările civilizate. Partea de sistem naţional de interceptări pe ce înseamnă securitatea naţională şi pe ce înseamnă acest deziderat fundamental, trebuie să rămână şi poate să rămână la Serviciul Român de Informaţii şi celelalte servicii, însă partea de interceptări care vizează justiţia penală, dacă nu va trece la Ministerul Public, ne vom învârti în jurul acestei chestiuni”, a mai afirmat Cristian Anghel.

Preşedintele Nicuşor Dan discută luni, 22 decembrie, la Cotroceni, cu magistraţii care au dorit să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie. Dintre cei care și-au exprimat nemulțumirea doar 11 s-au prezentat public.

Primele consultări au început la 10.00 și au durat aproape 4 ore, timp în care magistrații au semnalat problemele sistemului judiciar, inclusiv lipsa mecanismelor interne de autoreglare, dublul standard al Inspecției Judiciare și controlul concentrat al carierei magistraților la vârful CSM și al Înaltei Curți de Casație și Justiție.