Elev de 11 ani, internat în spital după un incident violent la școală: mama acuză agresiuni și umilințe. Poliția a deschis dosar penal

Un elev de clasa a V-a de la Școala Generală din Chevereșu Mare a ajuns la spital după un incident violent în care au fost implicați mai mulți copii. Mama băiatului susține că fiul său ar fi fost lovit de mai mulți colegi și umilit, în timp ce conducerea școlii vorbește despre un conflict punctual între elevi. Poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Foto: FB Tion / Vox Radar

Potrivit mamei, băiatul ar fi fost agresat la școală, unde mai mulți elevi l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele, relatează tion.ro.

„Copilul meu, Filip, elev în clasa a V-a la Școala Generală din Chevereșu, a fost bătut, abuzat, scuipat, umilit și maltratat în incinta școlii, în jurul amiezii, de mai mulți elevi, fără ca nimeni să intervină”, a transmis mama copilului pe un grup de Facebook.

Femeia susține că fiul ei ar fi încercat să ajungă la cancelarie, însă nu ar fi fost luat în seamă.

Ulterior, copilul ar fi acuzat dureri puternice,

Minorul a ajuns la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, unde este internat cu fractură la brațul drept și o leziune la umăr.

Conducerea școlii: incidentul a pornit de la un conflict între elevi

Directoarea școlii, prof. Camelia Titel, prezintă o altă versiune, potrivit cărei incidentul ar fi avut loc în afara unității de învățământ. Spune că a fost informată de profesoara de franceză că, la ieșirea spre microbuz, elevul ar fi avut un conflict verbal cu un coleg.

Potrivit acesteia, unul dintre copii „l-a îmbrâncit în iarbă”, iar fratele victimei ar fi intervenit și l-ar fi lovit pe celălalt elev.

Directoarea afirmă că a sesizat Postul de Poliție din Chevereșu Mare și că la nivelul școlii s-a întrunit comisia de violență. Potrivit acesteia, elevul ar fi avut și alte conflicte cu colegii și cadrele didactice.

„Copilul este extrem de obraznic, scuipă, înjură, fuge de la ore, a bătut toți copiii. Chiar eu i-am făcut ieri o observație. Băiatul este foarte obraznic și recalcitrant cu cadrele didactice”, a precizat Camelia Titel.

Poliția investighează cazul

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările incidentului. Oamenii legii au solicitat imaginile de pe camerele de supraveghere.

Mama copilului spune va cere tragerea la răspundere a celor implicați și că dorește ca situația să fie clarificată în instanță.

Amintim că, într-un caz similar, polițiștii din Bacău au deschis o anchetă după ce pe o rețea de socializare a apărut un videoclip în care două adolescente se agresează fizic pe o stradă din municipiu.

La începutul acestui an, două eleve și-au „reglat conturile” în toaleta liceului, sub privirile unei alte colege pe care agresoarea ar fi obligat-o să filmeze.