Scandal uriaș într-un colegiu de elită: fiul Marei Bănică ar fi fost bătut cu picioarele de un profesor. Poliția a emis ordin de protecție

Incident grav într-un liceu din Capitală. Jurnalista Mara Bănică acuză că fiul său a fost agresat fizic de un profesor, în apropierea unei școli de elită. Polițiștii au stabilit existența unui risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva cadrului didactic.

Incidentul a avut loc în afara orelor de curs. Potrivit declarațiilor oferite de Mara Bănică, profesorul ar fi oprit mai mulți elevi în afara liceului și le-ar fi cerut să se legitimeze. „Fiul meu l-a întrebat cine este, iar pentru că nu a înțeles numele lui, profesorul a sărit și l-a lovit cu picioarele”, a povestit jurnalista.

Fiul acesteia a fost, ulterior, dus la Institutul de Medicină Legală pentru evaluarea leziunilor.

„N-am putut să-mi imaginez vreodată că un profesor de la un colegiu atât de prestigios cum este cel al fiului meu poate să bată un copil cu picioarele. De fapt, să îl bată în general. Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată. Dima al meu, la fel. (...) Vreau să mulțumesc polițiștilor de la Secția 8, au fost exemplari, au intervenit imediat. Dima are acum un ordin de protecție împotriva acestui… om, dacă îl pot numi așa. Sper ca întregul sistem de care depinde viața și integritatea copilului meu să mă sprijine la fel de prompt și acest individ să nu mai calce vreodată într-o școală”, a scris jurnalista pe rețelele sociale.

Reprezentanții Poliției Capitalei au confirmat cazul și au oferit detalii despre incident.

„La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic”, au transmis autoritățile.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile.

Ancheta este în desfășurare, fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. Precizăm faptul că Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța minorilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis Poliția.