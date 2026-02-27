Încăierare între două eleve din Slatina, în toaleta școlii. Un coleg a apelat 112. Una dintre fete a ajuns la spital

Două eleve și-au „reglat conturile” în toaleta liceului, sub privirile unei alte colege pe care agresoarea ar fi obligat-o să filmeze. A fost apelat 112 iar una dintre elevele implicate a fost transportată la spital. Starea sa de sănătate nu este gravă, conform reprezentanților școlii.

Incidentul a avut loc vineri-dimineață, 27 februarie 2026, în grupul sanitar al Liceului Economic „P.S. Aurelian” din Slatina, în timpul primei ore, cele două fete implicate figurând cu absențe în catalogul electronic. Un alt coleg a apelat 112, speriat de faptul că una dintre fete a ieșit din toaletă cu sânge pe față.

„La data de 27 februarie a.c, în jurul orei 09:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră ar fi fost agresată fizic de către o colegă, într-un liceu din municipiul Slatina. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că o minoră de 17 ani, în timp ce se afla la un liceu din municipiul Slatina, în pauză, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresată fizic de către o colegă, respectiv o tânără de 16 ani. În urma evenimentului, minora a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Polițiștii au întocmit dosar penal în acest caz, pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe. Reprezentanții școlii au anunțat la rândul lor instituțiile abilitate, respectând procedura de intervenție în cazurile de violență școlară.

Cele două fete sunt colege de clasă, eleve în clasa a X-a, învățământ profesional. Agresoarea ar mai fi fost implicată și în alte conflicte, petrecte în afara școlii, conflictul între cele două, la început doar verbal, dar care a degenerat, pornind, conform anumitor surse, de la replici pe care fetele și le-ar fi dat în mediul online. Adolescenta care a ajuns la spital este în grija personalului din sistemul de protecție socială. Au fost anunțați și părinții fetei care și-a agresat colega.

DGASPC Olt a fost, de altfel, sesizată, conform procedurii de intervenție în cazurile de violență școlară, au precizat reprezentanți ai școlii, pentru „Adevărul”. Evenimentul a fost de asemenea anunțat și Inspectoratului Școlar Județean Olt.

Eleva transportată la spital a suferit câteva zgârieturi, au constatat medicii din cadrul unității sanitare, în urma evaluării medicale.