 Incident șocant la bordul unui avion iranian: plafonul s-a desprins în timpul aterizării de urgență, iar panourile au căzut peste pasageri | adevarul.ro
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Video Incident șocant la bordul unui avion iranian: plafonul s-a desprins în timpul aterizării de urgență, iar panourile au căzut peste pasageri

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Plafonul unui avion Boeing 737 al companiei Sepehran Airlines s-a prăbușit în urma unei aterizări de urgență pe aeroportul din Mashhad, în nord-estul Iranului. Incidentul a provocat panică printre cele câteva zeci de pasageri aflați la bord.

Potrivit News.ro, accidentul a avut loc luni, la puţin timp după decolarea avionului. Un pneu  a explodat, după care a fost semnalată o problemă la motor, potrivit unor prime elemente evocate de presa locală, iar aeronava a fost nevoită să se întoarcă din drum şi să aterizeze de urgenţă.

Problemele la motor au fost cauzate de prezenţa unor bucăţi din pneul explodat, potrivit presei.

Impactul la aterizare a fost atât de puternic, încât o parte a plafonului avionului s-a desprins şi a provocat panică în cabină. Panouri din plafon şi bagaje au căzut din compartimente peste pasageri, însă nicio persoană nu a fost rănită.

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