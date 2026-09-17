 Companiile de electricitate vin cu contracte cu preţ fix pe perioade mai lungi. Ce oferte au apărut și la ce trebuie să fie atenți clienții | adevarul.ro
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Companiile de electricitate vin cu contracte cu preţ fix pe perioade mai lungi. Ce oferte au apărut și la ce trebuie să fie atenți clienții

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Furnizorii de energie electrică au început să propună clienților casnici contracte cu preț fix pentru perioade mai lungi de un an. Unele oferte merg până la sfârșitul lui 2028, în timp ce altele extind perioada contractuală la 14 luni.

Furnizorii de electricitate vin cu noi oferte.
Furnizorii de electricitate vin cu noi oferte. Foto: arhivă

Furnizorii de energie electrică își modifică politica de achiziție şi distribuţie într-o perioadă în care costurile cu energia au crescut semnificativ, mai ales în ultimele luni, iar prețurile mai mari din piață se reflectă deja în ofertele pregătite pentru clienții cărora le expiră actualele contracte.

Unul dintre factorii care au contribuit la această evoluție este situația producției de energie hidro și nucleară, afectată de problemele generate de debitul mic al Dunării, ajuns la un minim istoric.

Astfel, în timp ce nivelul Dunării a scăzut, prețurile de pe piața de energie au tot urcat, astfel că prețul pentru energia în bandă cu livrare în primul trimestru al anului următor a trecut de 1.000 de lei/MWh.

Creșterea costurilor de achiziție pune presiune asupra prețurilor plătite de clienții finali atunci când perioadele contractuale ajung la final. În acest context, inclusiv Hidroelectrica a majorat recent prețul pentru clienții casnici.

În acest context, companiile de electricitate şi-au schimbat şi ele strategia de achiziţie şi, potrivit Economica.net, au început să contracteze energia în avans.

Concret, furnizorii de electricitate au început să cumpere energie pentru perioade mai lungi, nu doar pentru următoarele luni. Ideea este simplă: dacă își asigură din timp cantitatea de energie de care au nevoie, pot obține un preț mai bun decât atunci când cumpără constant, pe perioade scurte. Apoi, pot transfera această stabilitate și în contractele oferite clienților, prin prețuri fixe pe perioade mai lungi.

În acelaşi timp, pentru un client casnic, un preț fix înseamnă că tariful stabilit în contract nu se modifică pe perioada pentru care furnizorul îl garantează. Cu alte cuvinte, dacă semnează un contract cu preț fix până la o anumită dată, clientul știe de la început cât va costa energia, în condițiile prevăzute în contract.

Un contract pe termen mai lung nu înseamnă însă că un client este obligat să rămână până la expirarea lui. Potrivit legislației din România, consumatorul poate renunța la contractul de furnizare fără să plătească penalități și poate alege o altă ofertă dacă, între timp, apar contracte mai ieftine.

ENGIE: preț fix până la 31 decembrie 2028

ENGIE are una dintre cele mai lungi perioade de preț fix dintre ofertele prezentate. Prin oferta Ampero Verde Online, compania garantează prețul până la 31 decembrie 2028. Prețul energiei active este de 0,79 lei/kWh, cu marja de furnizare inclusă. Pentru un client casnic, prețul final ajunge la aproximativ 1,52 lei/kWh.

PPC: preț fix timp de 14 luni

PPC Energie propune un contract în care prețul rămâne fix timp de 14 luni, față de perioada de 12 luni menționată în condițiile anterioare. În oferta prezentată, energia activă costă 0,84 lei/kWh, iar prețul final ajunge la aproximativ 1,58 lei/kWh.

Înainte de această schimbare, PPC își informase clienții că prelungește cu două luni condițiile contractuale existente care urmau să expire și aveau un preț mai mic.

MVM: preț fix până la sfârșitul lui 2027

Și MVM România propune un contract cu preț fix pentru mai mult de un an. În oferta companiei, prețul este menținut până la 31 decembrie 2027. Prețul energiei active este de 0,68 lei/kWh, iar costul final ajunge la aproximativ 1,44 lei/kWh.

Este important de precizat că prețurile finale menționate în cazul acestor oferte sunt valabile pentru clienții casnici din zona București-Ilfov și nu reprezintă tarife identice pentru toți consumatorii din România.

Suma plătită în final pe factură poate fi diferită în funcție de zona în care se află locul de consum, deoarece costurile pentru distribuție, transport și celelalte componente ale facturii diferă de la o regiune la alta.

Când compară astfel de oferte, clienții trebuie să se uite în primul rând la prețul final pe care îl vor plăti pe factură, nu doar la prețul energiei active. La fel de important este să verifice până când este garantat tariful și ce condiții prevede contractul.

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