La aproximativ 130 de kilometri de capitala Italiei se află un lac vulcanic înconjurat de peisaje spectaculoase și localități istorice. Bolsena, orașul care îi poartă numele, este una dintre destinațiile care atrag turiștii prin combinația dintre natură, arhitectură medievală și tradiții locale.

Lacul este așezat pe malul unui frumos oraș Foto: Pexels

Aflat în regiunea Lazio, Bolsena este o alternativă la destinațiile foarte cunoscute ale Italiei. Localitatea este dominată de lacul cu același nume, iar centrul istoric păstrează străzi înguste, clădiri vechi și obiective care amintesc de trecutul medieval al orașului.

Frumusețea locului a atras atenția și în afara Italiei. În 2023, revista americană Forbes a inclus Bolsena într-o listă a celor mai frumoase 10 orașe mici din Europa.

Un lac format în urma activității vulcanice

Lacul Bolsena este principala atracție naturală a zonei. Format într-o calderă vulcanică, acesta este unul dintre cele mai cunoscute lacuri de origine vulcanică din Europa.

Pe malurile sale există zone de plajă și locuri unde turiștii se pot relaxa. Lacul permite și desfășurarea mai multor activități, printre care navigație, windsurfing, canotaj și pescuit.

Vizitatorii pot face și plimbări cu barca, iar din Bolsena pot fi organizate excursii către cele două insule ale lacului, Martana și Bisentina.

Orașul Bol Foto: captură youtube

Insula Bisentina este nelocuită și se află în proprietate privată. Este cunoscută pentru peisajele naturale și pentru patrimoniul său religios. Aici se află complexul cunoscut drept „Cele Șapte Biserici”, inspirat de bisericile Romei.

Un oraș medieval construit deasupra lacului

Bolsena este construit în parte pe versanții care coboară spre lac, iar zona veche a orașului păstrează atmosfera unei așezări medievale.

Unul dintre principalele obiective este Rocca Monaldeschi, fortăreața care domină localitatea. Construcția se află în partea superioară a orașului și oferă o vedere amplă asupra lacului și a împrejurimilor.

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În interiorul fortăreței funcționează un muzeu local, unde vizitatorii pot descoperi informații despre istoria zonei și pot vedea colecțiile expuse.

O plimbare prin centrul vechi poate continua pe Corso della Repubblica, o zonă pietonală cu magazine și restaurante, până în Piața Matteotti.

Aici se află Biserica San Francesco, construită în secolul al XIII-lea și remarcată prin fațada sa gotică. Din această zonă se poate ajunge către fortăreață prin Porta di San Francesco.

Bolsena, orașul hortensiilor

Localitatea este cunoscută și pentru numeroasele sale grădini cu hortensii. În Bolsena pot fi întâlnite peste o sută de soiuri ale acestei flori, motiv pentru care orașul este supranumit și „orașul hortensiilor”.

În fiecare an, florile sunt celebrate printr-un festival dedicat lor, care aduce în centrul atenției grădinile și peisajul urban.

Zona este cunoscută și pentru produsele locale. Uleiul de măsline, vinul, brânzeturile, carnea și peștele din lac se regăsesc în gastronomia tradițională.

Bazilica legată de Miracolul Euharistic

Bolsena este și un important loc de pelerinaj. Bazilica Santa Cristina este legată de tradiția Miracolului Euharistic de la Bolsena, despre care se spune că ar fi avut loc în anul 1263.

Potrivit tradiției, un preot celebra Sfânta Liturghie atunci când ostia consacrată ar fi început să sângereze. Sângele ar fi ajuns pe pietrele podelei.

O piatră asociată cu acest episod este păstrată în interiorul bazilicii. Biserica este importantă atât din punct de vedere religios, cât și pentru arhitectura și frescele sale.

Sub bazilică se află Catacombele Santa Cristina, care păstrează mărturii despre istoria creștină a zonei. Acestea pot fi vizitate, însă accesul se face cu rezervare.

Fântâna despre care există o tradiție veche

Printre obiectivele din oraș se află și Fântâna Sfântului Rocco, înconjurată de o tradiție locală potrivit căreia apa sa are proprietăți miraculoase.

În fiecare an, pe 16 august, aici are loc o liturghie, iar apa este binecuvântată. În aceeași piață se află Palazzo Caposavi, construit în 1561.

O alternativă la marile destinații italiene

Bolsena se află la aproximativ 130 de kilometri de Roma, iar drumul cu mașina durează în jur de două ore, în funcție de trafic.

O variantă de traseu presupune folosirea autostrăzii A1 până la Orte, apoi continuarea către Viterbo și pe SS2 Cassia până la Bolsena. O altă posibilitate este ieșirea de pe A1 în zona Orvieto și continuarea drumului pe SP100.

Datorită distanței față de Roma, localitatea poate fi inclusă într-o excursie de o zi. Lacul vulcanic, cele două insule, plajele și centrul medieval fac din Bolsena o destinație diferită de cele mai aglomerate zone turistice ale Italiei.