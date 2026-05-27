O învăţătoare din Medgidia, reţinută de poliţişti după ce a bătut un elev. Puștiul ar fi rupt hârtia cu rezultatele la Evaluarea Națională

O învăţătoare de 54 de ani, de la o şcoală din Medgidia, a fost reţinută de poliţişti pentru că ar fi bătut un elev de 10 ani, după ce acesta ar fi rupt documentul cu rezultatele pe care le obţinuse la Evaluarea Naţională.

Polițiștii din Medgidia - Biroul Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor, au reţinut o femeie, de 54 de ani, învățătoare, suspectată de purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

"Astfel, la data de 26 mai, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, cu privire la faptul că, în cursul dimineţii de 25 mai, într-o sală de curs dintr-o unitate de învăţământ din municipiul Medgidia, o femeie de 54 de ani ar fi agresat fizic şi i-ar fi adresat injurii unui minor, de 10 ani. Minorul, elev în unitatea şcolară, ar fi rupt un document cu rezultatele personale de la Evaluarea Naţională, moment în care femeia, în calitate de învăţător, ar fi agresat fizic elevul, fapt care ar fi creat o stare de temere şi indignare celorlalţi elevi, participanţi la oră", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Conform prevederilor legale, reprezentantului legal al minorului i-a fost înmânată o cerere pentru adresarea către instanţa de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecţie.

Invățătoarea a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată miercuri procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în vederea luării unei măsuri preventive.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța s-a constituit o comisie care se va deplasa la instituția școlară.