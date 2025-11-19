Accident mortal într-un pasaj din Timișoara. Șoferul de 21 de ani a murit, pasagerul este rănit

Un accident grav produs miercuri dimineață, în Pasajul Michelangelo din Timișoara, s-a soldat cu moartea unui tânăr de 21 de ani și rănirea unui pasager de 20 de ani, după ce autoturismul lor s-a ciocnit frontal cu o autoutilitară pentru salubrizare. Una dintre victime a fost găsită inconștientă pe carosabil și nu a mai putut fi salvată.

Impactul a avut loc în jurul orei 02:30. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Timiș, „la data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 02:30, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Timişoara”. Primele verificări arată că șoferul de 21 de ani conducea prin Pasajul Michelangelo, dinspre strada Vasile Pârvan spre strada Corneliu Coposu, când autoturismul a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară de salubrizare condusă de un bărbat de 56 de ani, care circula din sens opus.

Accidentul s-a produs în pasaj, unde se aflau în acel moment doar cei doi tineri în autoturism și șoferul utilitarei.

Un tânăr a murit, altul a fost rănit

În urma impactului, conducătorul auto de 21 de ani a murit, iar pasagerul său, un tânăr de 20 de ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Pompierii au găsit o victimă blocată în mașină, însă conștientă. „În urma impactului, o persoană din autoturism a rămas blocată, fiind extrasă de echipajul de descarcerare, conştientă şi cooperantă”, au transmis reprezentanții ISU Timiș, potrivit News.ro.

A doua victimă, găsită pe carosabil, era în stare de inconștiență. „Din păcate, aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de către medic”, a precizat sursa citată. Șoferul autoutilitarei nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Intervenția echipajelor de urgență

ISU Timiș a anunțat că la fața locului au intervenit o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD tip C, opt pompieri și o ambulanță SAJ. „Am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier produs în Pasajul Michelangelo din municipiul Timişoara”, au transmis reprezentanții instituției.

Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare victimei aflate pe carosabil, însă fără succes.

Ancheta poliției

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. „În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Timiș.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.