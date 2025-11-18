search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Ciocnire între un microbuz și un autoturism în Sibiu: 12 persoane implicate, șase au fost transportate la spital

Publicat:

Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit marți dimineață pe un drum din localitatea Veștem, județul Sibiu, eveniment în care au fost implicate 12 persoane. Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Ciocnire între microbuz și autoturism în Sibiu FOTO: ISU Sibiu
Potrivit primelor informații, în microbuz se aflau 11 persoane, iar în autoturism o singură persoană. Toți cei implicați au fost scoși din vehicule, sunt conștienți și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

„Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu. Au fost alocate la caz 1 echipaj de stingere, 1 de descarcerare, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 3 ambulanțe SMURD și 2 ambulanțe SAJ. Misiunea este în dinamică”, se arată în comunicatul transmis de ISU Sibiu.

La fața locului intervin echipaje de stingere, descarcerare și transport victime multiple, alături de ambulanțe SMURD și SAJ.

După evaluarea medicală, șase dintre victime au fost transportate la spital, toate fiind conștiente. Ulterior, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat, iar misiunea echipelor de intervenție s-a încheiat.

Sibiu

